Навка назвала странным решение МОК не вручать награды призерам командного турнира на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение Исполнительного комитета МОК не проводить церемонию награждения призеров в командном турнире.

«Конечно, это странное решение! Но я не юрист и не могу знать, почему так произошло», — сказала Навка «СЭ».

14 февраля МОК сообщил, что церемония награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине отменена «из справедливости по отношению ко всем спортсменам и национальным олимпийским комитетам».

Первоначально она должна была пройти 8 февраля, но была перенесена из-за ситуации вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой.