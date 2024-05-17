«СЭ» поговорил с экс-полузащитником ЦСКА.

28 апреля Зорану Тошичу исполнилось 37, но он до сих пор в деле: после ухода из ЦСКА зажигал в «Партизане» и «Тоболе», а сейчас играет в греческой «Ламии», где завершил карьеру Алан Дзагоев.

В интервью «СЭ» Тошич вспомнил о ярчайших моментах карьеры в России, объяснил, почему забить «Локомотиву» важнее, чем «Реалу», и признался, что готов вернуться в ЦСКА по первому звонку Евгения Гинера.

Когда Н`Дойе попал в штангу, я чуть не умер!

— Как оцените свой первый полноценный сезон в Греции?

— Впервые в истории «Ламия» вышла в плей-офф чемпионата, это большой успех для клуба. Для меня же успех, что весь сезон провел без травм, поучаствовал практически во всех встречах, хоть и не мог проводить на поле по 90 минут. Шестое место — для нас это отлично! Но нужно в следующем году попробовать забраться в турнирной таблице еще выше.

— То есть вы останетесь в «Ламии»?

— Пока не говорил об этом с руководством клуба. Хочется доиграть нынешний чемпионат до конца. А в отпуске буду думать: завершать карьеру или принять предложение по новому контракту. Мне уже 37, но чувствую себя хорошо и хочу играть. Завершать карьеру не планирую.

— В РПЛ сейчас развязка сезона, а ровно десять лет назад ваш гол в матче с «Локо» принес чемпионство ЦСКА. Часто вспоминаете тот момент?

— Десять лет прошло... Время быстро летит! Тот матч и гол буду помнить всю жизнь. Это самый важный момент в карьере. ЦСКА провел великолепный сезон, а я — самый результативный год в карьере. Приятно вспоминать.

Жалко, что после 2016-го, когда ЦСКА покинули многие лидеры, клуб не становился чемпионом. Но верю, что скоро это удастся исправить.

— В том сезоне ЦСКА перед зимним перерывом отставал от лидера на шесть очков...

— Мы верили, что сможем выиграть чемпионат. ЦСКА всегда стремился к высоким позициям. Даже поражение от «Динамо» (2:4) в первом весеннем туре нас не сломило — мы выдали серию из 10 побед подряд! И с каждым новым матчем все больше убеждались, что возьмем золото. Все началось с победы над «Зенитом» — тогда победный гол забил Миланов; он придал мощный импульс.

— Перед последним туром сразу три команды претендовали на титул: ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив». Как справлялись с таким давлением?

— Тогда все было в наших руках и ногах. Победа над «Локомотивом» гарантировала чемпионство, ни на кого оглядываться не надо было. Ты выдаешь серию из девяти побед подряд, играешь при своих болельщиках — все это придает уверенности. Мы показали свой максимум, и, слава богу, все получилось.

— Тот гол «Локомотиву» правда самый памятный в карьере?

— Конечно. Даже гол «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» в 2012 году рядом не стоит. Помню, как тяжело было во втором тайме — «Локомотив» побежал вперед, а мы отдали все силы, чтобы сохранить результат. Когда Даме Н'Дойе попал в штангу, я чуть не умер, ха-ха! Но это был наш день, день ЦСКА. День, когда мы завоевали чемпионство!

Алан Дзагоев и Зоран Тошич после победы над «Локомотивом» в золотом матче РПЛ-2013/14. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Когда Акинфеев спас ЦСКА в Казани, у меня перед глазами пролетел весь сезон

— Какой титул ЦСКА приятнее всего вспоминать?

— Все три, потому что они получились разными. В сезоне-2012/13 было много эмоций, так как это мое первое золото в России. Через год я забил золотой гол. А в 2016-м вообще случилось что-то невероятное. Я про двойной сейв Акинфеева в Казани! В тот момент перед глазами пролетел весь сезон — мы столько работали, а это рушится в один момент... Но Игорь нас спас!

— Это последнее золото ЦСКА. А чего не хватает нынешней команде?

— Надо быть честным и признаться: да, у ЦСКА сейчас хорошая команда, но если сравнить нынешний состав с составом моего поколения, где каждый мог решить матч... Сейчас, к сожалению, футболистов такого уровня нет. И не только у ЦСКА, но и у других клубов России. Кроме, наверное, «Зенита».

— Леонид Слуцкий, при котором вы играли в ЦСКА, сейчас работает в «Шанхай Шэньхуа». Вы с ним на связи?

— Конечно. Поздравил его с назначением, мы общаемся. Слежу за его успехами в Китае. Пока команда идет отлично в чемпионате. Рад за Леонида Викторовича. Верю, что он добьется там успеха.

— Вы же сами играли в Китае. Что-то советовали Слуцкому?

— Сказал ему, что в работе с китайцами необходимо терпение, потому что логики там в некоторых решениях не существовало. Для меня это стало сюрпризом. Простой пример: когда шел дождь, у нас просто отменяли тренировку...

Леонид Слуцкий и Зоран Тошич. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

В России не хотел играть ни за кого, кроме ЦСКА

— Вы покинули ЦСКА через полгода после Слуцкого. Это было сложное решение?

— За пару месяцев до истечения контракта мы разговаривали с Романом Бабаевым и Евгением Гинером. Пришли к выводу, что уйти надо на высокой ноте: я все отдал команде, завоевал трофеи, добился максимума. К тому же после прихода Гончаренко поменялась схема: с 4-2-3-1 на 3-5-2, и моя позиция просто исчезла. Понадобились игроки с другим функционалом, поэтому со мной решили расстаться. Но я это понял и принял. Никаких обид! ЦСКА дал мне все, а я дал все клубу. Просто наступил момент, когда настало время двигаться дальше.

— Другие клубы РПЛ на вас не выходили?

— Было предложение от тульского «Арсенала». Агент вел переговоры, но я сказал ему, что не хочу там играть. Потому что в России не готов был выступать ни за кого, кроме ЦСКА. Уже в тот момент я понимал, что уеду в другой чемпионат. И вскоре подписал контракт с «Партизаном».

— В «Ламии» вы пересеклись с Аланом Дзагоевым, который вскоре после перехода завершил карьеру. Это самый талантливый ваш одноклубник, который не раскрылся до конца из-за травм?

— Да. Но когда он был молод, у него не было травм — Алан играл на очень высоком уровне. В то время мы много общались на тему возможного переезда в Европу. У него были предложения, которые он не принимал... Думаю, окажись он в команде из топ-5 лиг Европы, его карьера сложилась бы иначе.

— Как отреагировали на его решение закончить с футболом?

— Я был первым, кто об этом узнал. Алан сказал на эмоциях, потом взял время, чтобы подумать. И все-таки завершил карьеру. Я был рядом и его поддержал. У каждого спортсмена организм по-разному переносит нагрузки. В России Дзагоев играл на искусственных полях, ездил в сборную, а за сезон мог провести под 50 матчей. И так — десять лет подряд. Это тяжело.

У меня тоже были травмы, после которых думал: «Зачем мне это надо?» Но нужно терпение, чтобы все пройти и продолжить играть. Я очень рад, что в 37 лет выхожу на поле и приношу пользу команде.

— Игорю Акинфееву 38 — и он до сих пор один из лучших вратарей России.

— Когда говоришь о ЦСКА, то первый, кто приходит на ум, — это Игорь Акинфеев. Он — лидер и настоящий капитан. Не хочу никого обидеть, но мне кажется, что он — величайший игрок в истории ЦСКА! И до сих пор держит высокий уровень. Жаль, что после 2016 года он не становился чемпионом. Надеюсь, что он еще завоюет золото. Это было бы идеально перед завершением карьеры.

Но торопиться [уходить] точно не нужно — Игорь каждый матч проводит на очень хорошем уровне. Закончить-то можно, но вернуться — нереально. Поэтому все мои друзья говорят: «Играй, пока в состоянии ходить по полю пешком». И я согласен с этим, ха-ха! Наверное, и Игорь тоже.

Зоран Тошич и Игорь Акинфеев. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Если позвонит Гинер, спрошу, когда и в какой самолет мне садиться!

— Весной Россия разгромила Сербию в товарищеском матче. Смотрели?

— Конечно. В первые 20 минут Сербия очень хорошо выглядела, создала несколько отличных моментов. Но в эпизоде с удалением Гайича, на мой взгляд, судья переборщил — слишком строгое наказание. Счет был бы другим, останься команды в равных составах. Но не хочу преуменьшать заслугу молодых российских игроков.

— Согласны с мнением, что в последние годы уровень российского футбола падает?

— По-моему, это началось не в последнее время, а еще в 2018 году, когда завершился чемпионат мира. Опять же, можно сравнить состав ЦСКА тогда и сейчас. Две разные команды! Чемпионат-то сильный и интересный, слежу за ним. Но раньше было семь-восемь клубов, которые претендовали на чемпионство: ЦСКА, «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Динамо», «Анжи», «Рубин». Сейчас такого нет.

— При этом Милан Гайич, Саша Зделар, Срджан Бабич, Страхиня Эракович вызываются в сборную Сербии из РПЛ.

— Конечно, это хорошие футболисты из ведущих клубов России, за ними следят в Сербии. Мы не настолько большая страна, у нас нет сто кандидатов для национальной сборной. Тем более матч с Россией проходил в Москве — кто, если не они, лучше всех знал страну и соперника! Посмотрим, поедут ли они на Евро, это самый важный показатель их уровня. Верю, что все получится. И очень этого хочу.

— Вы говорили, что мечтаете вернуться в ЦСКА после завершения карьеры. Если позвонят из клуба, то не сможете отказать?

— Если позвонит Гинер, даже не буду ничего уточнять. Только спрошу: «Евгений Леннорович, когда и в какой самолет мне садиться?» ЦСКА для меня — самая важная команда в карьере, много раз об этом говорил. Я очень-очень сильно люблю этот клуб. И был бы рад помочь ему в любом качестве.

Евгений Гинер. Фото Александр Федоров, «СЭ»

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— Напоследок — блиц! Любимое блюдо из русской кухни?

— Борщ.

— Три лучших футболиста, с которыми вы играли?

— Криштиану Роналду, Вагнер Лав и Саша Илич.

— По чему больше всего скучаете после отъезда из России?

— По зарплате, ха-ха! На самом деле очень скучаю по Москве — этот город стал для меня родным.

— Ваш самый сумасшедший партнер по команде?

— Понтус Вернблум. Никогда не встречал таких фанатиков своего дела! Лидерских качеств, как у него, больше ни у кого нет. Саша Зделар на него похож, но Понтус — особенный.

— ЦСКА или «Партизан»?

— Сложный вопрос, выберу оба варианта.

— О чем вы мечтаете?

— Стать главным тренером ЦСКА.