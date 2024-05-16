В «Спартаке» рассказали, почему сделали выбор в пользу Станковича

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал прокомментировал назначение Деяна Станковича главным тренером красно-белых.

45-летний серб возглавит команду с сезона-2024/25.

«Дело не только в титулах. На наш выбор повлияло еще и то, что в работе Деяна есть системный подход. Уже после первого разговора мы почувствовали, что этот человек отлично подходит нашему клубу. Своими амбициями, страстью, опытом, лидерством, качеством понимания футбола.

Деян полон желания приступить к работе в «Спартаке». Он понимает, что стать частью самого популярного клуба России — это честь и большая ответственность. Я убежден, что Деян сможет помочь «Спартаку» вернуться на победный путь», — цитирует Амарала пресс-служба красно-белых.

«Спартак» в середине апреля уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. С того момента команду возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович.