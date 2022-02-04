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Сегодня, 09:46

Китайские фигуристы Вэньцзинь Суй и Цун Хань установили новый мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде

Иван Торопцев
Корреспондент

Китайские фигуристы Вэньцзинь Суй и Цун Хань установили новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях спортивных пар.

Суй и Хань набрали 82,83 балла по итогам выступления в короткой программе в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Предыдущий рекорд принадлежал россиянам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову — 82,36.

Отметим, что Мишина и Галлямов также выступают в командном турнире, они представят короткую программу после китайской пары.

Олимпийский командный турнир проходит с 4 по 7 февраля.

Фигурное катание
Олимпиада
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