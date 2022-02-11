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Допинг

Сегодня, 15:38

Лаборатория, проверявшая допинг-пробу Валиевой, лишалась аккредитации ВАДА за неразрешенные методы анализа

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Стокгольмская лаборатория в Каролинском университете на год лишалась аккредитации ВАДА. Антидопинговая лаборатория частично приостанавливала деятельность в связи с несоответствием использования одного из методов изучения проб стандартам ВАДА с 1 августа 2018 по 1 августа 2019-го.

Лаборатория использовала метод масс-спектрометрии изотопных отношений (так называемый GC-C-IRMS), который считался не до конца точным. В итоге все допинг-пробы, требовавшие такого анализа, были отправлены в другие аккредитованные ВАДА лаборатории.

Год спустя, по сообщению ВАДА, лаборатория решила создавшуюся проблему, и аккредитация была восстановлена в полном объеме.

Именно стокгольмская лаборатория проверяла допинг-пробу Камилы Валиевой от декабря 2021 года, в которой было найдено запрещенное вещество триметазидин. РУСАДА пользуется услугами зарубежных лаборатории в связи с отсутствием аккредитованных лабораторий в России.

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11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у российской фигуристки Камилы Валиевой. Согласно заявлению ITA, образец, который фигуристка сдала 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию, дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

8 февраля Валиева была временно отстранена РУСАДА от соревнований, однако подала апелляцию. 9 февраля временное отстранение было снято дисциплинарным комитетом РУСАДА.

Международный олимпийский комитет (МОК) и ВАДА воспользовались правом обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), поскольку в ближайшие дни фигуристке предстоит участие в личных соревнованиях одиночниц. Дело Валиевой будет рассмотрено до 15 февраля выездной панелью CAS в Пекине.

Олимпиада
Камила Валиева
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