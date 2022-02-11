В Госдуме прокомментировали ситуацию с фигуристкой Валиевой на Олимпиаде-2022

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал ситуацию с российской фигуристкой Камилой Валиевой.

В пятницу, 11 февраля, Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что причиной переноса церемонии награждения медалистов командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине является положительный результат допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 декабря наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет (МОК), Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не согласились со снятием временного отстранения и оспорили решение дисциплинарного комитета РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Я по-прежнему считаю, что это не Валиева — сама она не могла сознательно принимать подобные препараты, — сказал Свищев. — Всем нам необходимо дождаться официального решения суда, но на данный момент она не отстранена, ее тесты на Играх — чистые. Мы будем разбираться, проводить расследование того, как тот препарат пусть в минимальном объёме, но попал к ней в организм. Но на данный момент этот вопрос не рассматривается, сейчас важно, что она должна участвовать в Играх. Мы же уверены на 100 процентов, что это не ее вина, и будем поддерживать нашу звездочку».