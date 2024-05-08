Вирер назвала Россию важной страной для мирового биатлона

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер прокомментировала отстранение российских спортсменов от международных турниров.

«Разумеется, Россия — это действительно важная страна для мирового биатлона. Мне кажется, тут не нужно заниматься политикой, оставим это другим. Не мне решать, но думаю, что мы снова увидим российских спортсменов на Кубке мира», — цитирует Вирер «Чемпионат».

В феврале 34-летняя итальянка объявила о досрочном завершении сезона. Вирер заняла 40-е место в итоговом зачете Кубка мира.

В марте 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в международных соревнованиях в соответствии с рекомендациями МОК из-за ситуации на Украине.