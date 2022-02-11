Что значит заявление антидопинговой организации о ситуации с Валиевой. Разъясняем нюансы

После двухдневного молчания организаторы Олимпиады-2022 дали официальные разъяснения по поводу отмены временного отстранения лидера сборной России по фигурному катанию.

Сегодня рано утром по московскому времени Международное агентство по тестированию (ITA) опубликовало пресс-релиз о деле чемпионки России и Европы по фигурному катанию Камилы Валиевой. В заявлении много нюансов. Попробуем их разъяснить по пунктам.

1. При чем здесь ITA?

Читаем пресс-релиз: «Международное агентство по тестированию (ITA), осуществляющее антидопинговую программу на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, информирует о деле фигуристки Камилы Валиевой».

Пояснение «СЭ»: Международное агентство по тестированию — это независимая антидопинговая структура, созданная МОК в 2018 году для работы на Олимпийских играх и других крупных соревнованиях, которые проводятся под патронажем МОК. Ранее вопросом антидопинга занималась медицинская и дисциплинарная комиссии МОК, но было решено, что у них недостаточно полномочий, плюс возникает конфликт интересов. На создание ITA были потрачены в том числе 15 миллионов долларов, перечисленные Олимпийским комитетом России после Игр в Пхенчхане. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) наблюдает за Олимпиадами только в методическом плане. Непосредственно за тестирование на допинг, проверку проб и вынесение наказаний на Олимпиаде отвечает ITA. И с этой точки зрения заявление от имени этой организации о ситуации с Валиевой выглядит логично.

2. Почему официальные структуры молчали так долго?

Читаем пресс-релиз: «Во-первых, ITA подчеркивает, что Камила Валиева, член делегации Олимпийского комитета России (ОКР) в Пекине, является несовершеннолетней и, следовательно, «защищенным лицом» в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом — этот статус распространяется на лиц в возрасте до 16 лет. Таким образом, стороны не должны обязательно раскрывать публично ее имя или любое дело, в котором она может быть замешана. Любое такое публичное раскрытие информации должно быть соразмерно фактам и обстоятельствам дела».

Пояснение «СЭ»: Формально нельзя выдвигать обвинения в допинге (а тем более — называть конкретный запрещенный препарат) даже в отношении взрослого спортсмена до официального решения о дисквалификации. В случае с Валиевой речь шла только о временном отстранении, поскольку вынесение вердикта явно требовало много времени. То есть обязательств давать публичную информацию по этому вопросу не было ни у РУСАДА, ни у ISU, ни у ВАДА, даже если бы речь шла о взрослом спортсмене. Правда, во время крупных стартов это неписаное правило этики порой нарушается, но в случае с Камилой речь шла о несовершеннолетней — на этот счет во Всемирном антидопинговом кодексе предусмотрены отдельные ограничения.

3. Почему в итоге было решено дать публичные разъяснения?

Читаем пресс-релиз: «Видя, что некоторые средства массовой информации не предоставили ей такой же защиты и много писали на основе неофициальной информации после переноса церемонии награждения командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, ITA признает необходимость публикации официальной информации из-за повышенного общественного интереса».

Пояснение «СЭ»: Имя спортсменки и факт допинговых обвинений в ее адрес были обнародованы британским порталом Inside the Games. Как произошла утечка данной информации — этот вопрос должен стать поводом для служебной проверки во всех организациях, которые знали о случившемся. Но после того как информация стала доступна для публики, молчать дальше было неправильно. Домыслы бросали тень и на МОК, и на сборную Олимпийского комитета России, и на саму фигуристку, что особенно жалко во всей этой ситуации.

Камила Валиева. Фото AFP

4. Почему пробы у фигуристки брало РУСАДА, а их проверка проводилась в Стокгольме?

Читаем пресс-релиз: «Проба спортсмена была взята в соответствии с полномочиями по тестированию и обработке результатов Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию 2022 года в Санкт-Петербурге. Аккредитованная ВАДА лаборатория в Стокгольме сообщила ».

Пояснение «СЭ»: Российское антидопинговое агентство, несмотря на отсутствие признания ВАДА (за исключением небольшого периода, его нет с 2015 года), имеет право брать пробы у спортсменов на территории нашей страны. Но аккредитованной ВАДА лаборатории в России нет уже шесть лет — московская лаборатория лишена возможности проверки анализов спортсменов в 2015 году, еще при Григории Родченкове. Поэтому все взятые в России тесты замораживаются и оправляются для обработки за границу — в основном в европейские страны. Для лаборатории проба является анонимной — на ней присутствует только штрихкод. В данном случае стокгольмская лаборатория нашла в пробирке под соответствующим номером триметазидин и внесла информацию об этом в базу, к которой имеют доступ ВАДА, РУСАДА и ISU.

5. Что такое триметазидин и зачем он нужен?

Читаем пресс-релиз: «Аккредитованная ВАДА лаборатория в Стокгольме сообщила, что в образце был получен неблагоприятный результат анализа (AAF) на неуказанное запрещенное вещество триметазидин (классифицируется как «S4. Гормональные и метаболические модуляторы» в Списке запрещенных веществ Всемирного антидопингового кодекса) 8 февраля 2022 года. После этого спортсмен был временно отстранен РУСАДА с немедленным вступлением решения в силу».

Пояснение «СЭ»: В медицинской инструкции к препарату «триметазидин» говорится следующее: «Лекарство оказывает антигипоксическое действие, непосредственно влияя на кардиомиоциты и нейроны головного мозга, оптимизирует их метаболизм и функцию». Если по простому — препарат прописывают врачи-неврологи при незначительных кардиологических проблемах и головных болях. Несовершеннолетним оно не рекомендовано. Необходимо напомнить, что данное вещество в 2018 году было обнаружено в пробе российской бобслеистки Надежды Сергеевой. Впоследствии выяснилось, что оно находилось в составе «загрязненного» на заводе лекарства, о чем сама спортсменка не знала. Тем не менее Сергеева при полном отсутствии ее персональной вины все равно не была полностью оправдана и получила восемь месяцев дисквалификации. Согласиться с этим наказанием было проще, чем судиться дальше, и пострадавшая от производственного брака предпочла побыстрее возобновить карьеру.

Камила Валиева. Фото AFP

6. Почему между взятием теста и временным отстранением прошло более шести недель?

Читаем пресс-релиз: «В соответствии со статьей 15 Антидопинговых правил МОК, применимых к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине, решение РУСАДА о временном отстранении автоматически запрещало спортсмену участвовать во всех спортивных мероприятиях в течение временного отстранения, включая зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года.

Поскольку проба была забрана РУСАДА в преддверии зимних Игр, это дело не находится в юрисдикции МОК и, следовательно, напрямую не относится к ITA. В соответствии с Антидопинговыми правилами МОК, ITA немедленно проинформировало спортсменку о том, что временное отстранение, наложенное на нее РУСАДА, является обязательным для МОК и спортсменке запрещается участвовать в соревнованиях, тренироваться, тренировать или участвовать в какой-либо деятельности во время зимних Олимпийских игр".

Пояснение «СЭ»: В соответствии с правилами, в случае положительного теста на запрещенное вещество организация, заказавшая проверку (в данном случае РУСАДА), обязана временно отстранить подозреваемого спортсмена, проинформировать его об этом и начать проверку. Поскольку Камила Валиева 7 февраля еще выступала в произвольной программе командного турнира в Пекине, получается, что информация дошла до фигуристки только через 45 дней после взятия теста в Санкт-Петербурге. Много это или мало? Вообще-то, много — обычно весь процесс занимает до трех недель. Даже с учетом того, что имели место пересылка проб за границу, рождественские и новогодние праздники.

И для Камилы, и для сборной ОКР, конечно, лучше было бы получить данную информацию до начала Олимпиады. Потому что во время Игр о временном отстранении надо информировать МОК и ITA. Ведь статус временного отстранения предполагает, что спортсмен не имеет права участвовать в российских и международных соревнованиях с момента получения предупреждения об отстранении до вердикта об оправдании или наказании.

7. Почему временное отстранение снято?

Читаем пресс-релиз: «Спортсменка оспорила наложение временного отстранения в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА 9 февраля 2022 года, и в тот же день состоялось слушание. Вечером 9 февраля 2022 года Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение снять временное отстранение спортсменки, что позволило ей продолжить участие в зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года. Мотивировочная часть решения, включая основания, по которым была отменена временная приостановка, будет в ближайшее время распространена среди всех заинтересованных сторон».

Пояснение «СЭ»: Подробного обоснования решения Дисциплинарного комитета РУСАДА пока не опубликовано. Но здесь уместно процитировать пресс-релиз ОКР: «Олимпийский комитет России обращает внимание на тот факт, что допинг-проба спортсменки, отобранная после чемпионата Европы по фигурному катанию в январе 2022 года, а также ее допинг-проба, взятая во время Олимпийских игр, дали отрицательный результат». Поскольку Дисциплинарный комитет РУСАДА удовлетворил апелляцию Валиевой и аннулировал временное отстранение, логично предположить, что в этой организации считают подозрения в адрес спортсменки незначительными и перспективы ее окончательного оправдания — очень хорошими.

Снова цитируем пресс-релиз ОКР: «В любом случае, по существу возможного антидопингового нарушения дисциплинарное расследование будет проводиться РАА «РУСАДА» в соответствии с применимыми правилами в установленном порядке». То есть разбирательство по делу Валиевой впереди и, скорее всего, будет проводиться после Олимпиады. Сейчас речь только об обеспечительных мерах. Отмена временного отстранения вступила в силу 9 февраля — с этого времени у фигуристки нет ограничений в плане тренировок и участия в соревнованиях, в том числе в личном турнире одиночниц в Пекине.

8. Почему МОК пытается оспорить снятие временного отстранения?

Читаем пресс-релиз: «Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), Международный союз конькобежцев (ISU), РУСАДА и МОК имеют право обжаловать решение о снятии временного отстранения в Спортивном арбитражном суде (CAS).

МОК воспользуется своим правом подать апелляцию и не будет ждать мотивировочной части решения РУСАДА, поскольку решение необходимо до следующего соревнования, в котором должна принять участие спортсменка (женское одиночное катание, 15 февраля 2022 года). В соответствии с тем, что Антидопинговая программа МОК делегирована на Олимпийских играх ITA, агентство подаст апелляцию в CAS от имени МОК".

Пояснение «СЭ»: Апелляция МОК также поддержана ISU — это сделано для того, чтобы избежать кривотолков и протестов со стороны других спортсменов. Спортивный арбитражный суд — это высший орган для разрешения споров в мировом спорте. Обычно разбирательства в нем длятся месяцами, однако специально для разрешения оперативных ситуаций на Играх работает «выездная панель суда». Дело рассматривают три арбитра (иногда по договоренности сторон — один), которых выбирают обе стороны процесса (в данном случае — РУСАДА и МОК совместно с ISU) и руководство CAS. Список арбитров, из которых можно выбирать, ограничен теми, кто включен в состав «выездной панели». После вынесения вердикта решение суда вступает в силу немедленно. Теоретически оспорить его можно в гражданском суде в Швейцарии — но это точно не быстрое дело.

9. Могла ли ошибиться лаборатория?

Читаем пресс-релиз: «Разбирательство по существу вероятного нарушения антидопинговых правил, включая право спортсмена запросить анализ пробы B, будет продолжено РУСАДА в установленном порядке».

Пояснение «СЭ»: Теоретически ошибка на уровне лаборатории возможна, такие случаи были, особенно при низких концентрациях препарата. Ошибка — очень плохо для лаборатории, и в Стокгольме будут стоять на своей правоте до последнего. Но сторона Валиевой теоретически может потребовать вскрытия резервной пробы В (биоматериала, взятого в тот же момент, но помещенного в другую пробирку) еще до заседания суда. Это стоит денег, но в данном случае точно имеет смыл. Даже с учетом того, что результат проверки проб А и В в 99 процентах случаев оказывается одинаковым.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

10. Что с результатами командного турнира фигуристов в Пекине-2022?

Читаем пресс-релиз: «Решение о результатах команды ОКР в командном турнире по фигурному катанию может быть принято ISU только после принятия окончательного решения по существу дела. Процедура, которая начата в настоящее время, может касаться только временного приостановления».

Пояснение «СЭ»: Здесь тоже уместно процитировать пресс-релиз ОКР: «С учетом того, что положительная допинг-проба спортсменки была взята не во время Олимпийских игр, результаты спортсменки и результаты командного турнира во время Олимпийских игр не подлежат автоматическому пересмотру». По этому поводу МОК и CAS будут принимать отдельное решение, возможно — уже после завершения Олимпиады. И почти наверняка оно будет основываться не на вердикте о временном отстранении, а на окончательном решении РУСАДА по ситуации с Камилой, которое также должно быть одобрено ISU и ВАДА.