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Париж-2024

Сегодня, 18:30

Российского гребца отстранили от олимпийского отбора за «политические лайки». Срочно нашли сменщиков — и они взяли квоту!

Российского гребца отстранили от олимпийского отбора из-за лайка в соцсети
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Гребец Иван Штыль.
Иван Штыль.
Фото Getty Images
Удивительная история в квалификации в Венгрии.

От России в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов на Олимпиаду в Париж поедут еще два спортсмена. Это стало известно днем 8 мая, когда в венгерском Сегеде завершился первый день европейского отбора. В четверг 9 мая пройдут оставшиеся заезды, в которых у россиян также есть шансы. И то, как россияне выиграли сегодня эту лицензию, достойно отдельного рассказа.

Возвращение в 37 лет

Для начала коротко о дне в целом. В Венгрии разыгрывались сегодня путевки на четырех дистанциях — 500 метров у каноистов и байдарочников, мужчин и женщин, во всех случаях — двоек.

Россияне были близки к выигрышу первой путевки уже у женщин-байдарочниц, но Черниговская/Долгова уступили 0,95 секунды нидерландкам. А затем на старт вышли Коровашков/Штыль, которые поодиночке аж 12 лет назад выигрывали медали Лондона, первый — бронзу, второй — серебро. И привезли 0,37 секунды полякам.

Штылю 37 лет, за свою карьеру он через что только не прошел. 17-кратный чемпион мира, в сборной с 2005 года, не был допущен до Олимпиады в Рио решением своей же федерации. А сейчас, кажется, судьба возвращает ему должок.

Причем еще три дня назад ребята вообще не знали, что будут выступать в олимпийском отборе.

Гребец Михаил Павлов.
Михаил Павлов.
Фото из соцсетей Михаила Павлова

Что произошло?

В этой дисциплине, каноэ-двойки на 500 метров, должны были стартовать совсем другие российские нейтралы — Михаил Павлов и Захар Петров. И в первичном стартовом протоколе числилась именно эта пара. Еще 4 мая они были написаны черным цветом, но 7 мая фамилия Михаила в последнем заявочном листе почему-то значилась белым по белому. То есть на листе ее видно не было, а через поиск находилась. Отдельная ирония судьбы, что Павлов из города Белая Калитва.

Оказалось, это совсем не глюк, а свидетельство того, что спортсмен не прошел проверку политической нейтральности. Украинцы накануне требовали снять с соревнований российские двойки, поскольку они якобы являются командами. Но двойки в протоколах остались, а вот Павлов — нет. Потому что... у него нашли лайки в соцсетях под видео с речами президента России Владимира Путина, в том числе о специальной военной операции. Есть подозрение, что нашли их украинцы, судя по видео в YouTube.

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Всем российским спортсменам кейс на заметку — если вы действительно хотите на Олимпиаду, лучше лишний раз проверить свою активность в соцсетях. Можно спорить, справедливо ли такое отношение, но реальность такова, что приходится выбирать. На данный момент это можно только принять. В свое время за лайки критиковали и теннисистку Мирру Андрееву (она поставила лайк посту певца Григория Лепса, в котором музыкант поздравил Путина с днем рождения, а также лайкнула пост с пародией на Владимира Зеленского), паралимпиец-велогонщик Алексей Обыденнов не получил статус также из-за лайков постам об СВО.

Иван Штыль с бронзовой медалью Олимпиады-2012 в Лондоне.
Фото Getty Images

Спасение Коровашкова и Штыля

Павлову и Петрову срочно нашли замену — ветеранов Коровашкова и Штыля. Если мы заговорили о географии, тут еще более драматичная история. Алексей родом из Степногорска Запорожской области, который сейчас находится в нескольких километрах от линии фронта с украинской стороны. Они и так собирались на Кубок мира, но вынуждены были стартовать раньше.

— Коровашков/Штыль в последний момент узнали об участии. Там следят за всем, конечно, не дают аккредитации, связывают по рукам и ногам, но даже в этой ситуации ребята блестяще готовы! Надо ехать в Париж и доказывать свою силу. Они огромные молодцы. Ребята уже олимпийские призеры, теперь надо выигрывать. Все для этого есть. Ребята прошли нейтральный статус, да, сложно, но надо ехать и сражаться! — прокомментировал ситуацию телекомментатор Дмитрий Губерниев.

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Отметим, что Коровашков и Штыль выиграли не именную квоту, но придумать, кто бы мог теперь поехать вместо них после такого мини-подвига, сложно. Если только они не поставят куда-нибудь свои лайки.

Олимпиада
Сборная России по гребле
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