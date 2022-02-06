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Сегодня, 16:18

Тарасова о командном турнире: «Мы приехали, чтобы побеждать, а не чтобы кто-то попал в состав»

Тарасова отреагировала на отсутствие замен в составе олимпийской сборной России по фигурному катанию на командный турнир
Артем Бухаев
Корреспондент
Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на отсутствие замен в составе сборной России на командный турнир Олимпиады-2022 в Пекине (Китай).

«Не стали производить замены? Я считаю, что все правильно. Валиева в произвольной? Правильно! Мы приехали, чтобы побеждать, а не чтобы кто-то попал в состав», — сказала Тарасова «СЭ».

В парах снова заявлены Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а у женщин — Камила Валиева.

Ранее на Олимпиаде-2022 в Пекине завершилась короткая программа женщин и произвольная у мужчин в командном турнире.

Российский фигурист Марк Кондратюк занял второе место, набрав 181,65 балла. Таким образом, он принес команде 9 очков. Всего у России 45 баллов, она идет на первом месте, опережая США на 3 очка. Замыкает тройку Япония, у которой 39 очков.

Следующей по расписанию состоится произвольная программа в парном катании, которая пройдет 7 февраля и начнется в 4:15 по московскому времени.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
Татьяна Тарасова
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