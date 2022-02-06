Сборная России по фигурному катанию без замен выступит в командном турнире Олимпиады

В сборной России по фигурному катанию не будут делать замены в последний день командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

7 февраля произвольные программы представят пары, танцоры и одиночницы. Сборную России представят Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Камила Валиева.

После второго дня соревнований российская команда лидирует, набрав 45 очков. На втором месте сборная США (42). Замыкает тройку японская команда (39).