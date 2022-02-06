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Сегодня, 16:04

Сборная России по фигурному катанию без замен выступит в командном турнире Олимпиады

Екатерина Савостина
Корреспондент
Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В сборной России по фигурному катанию не будут делать замены в последний день командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

7 февраля произвольные программы представят пары, танцоры и одиночницы. Сборную России представят Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Камила Валиева.

После второго дня соревнований российская команда лидирует, набрав 45 очков. На втором месте сборная США (42). Замыкает тройку японская команда (39).

Источник: https://fsrussia.ru/news/5988-nazvan-sostav-komandy-okr-na-proizvol-nye-programmy-komandnogo-olimpijskogo-turnira.html
Фигурное катание
Олимпиада
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
Камила Валиева
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