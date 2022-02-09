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Сегодня, 14:48

Железняков о ситуации с фигуристами: «Этого золота нас хотят лишить? Чушь, бред, провокация, *** цирк!»

Хореограф группы Тутберидзе резко высказался о ситуации с российскими фигуристами на Олимпиаде в Пекине
Иван Торопцев
Корреспондент
Алексей Железняков.

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков резко высказался о ситуации с российскими фигуристами на Олимпиаде в Пекине.

Сегодня, 9 февраля, издание Inside the Games сообщило, что церемония награждения по итогам командного турнира на Играх в Китае была отложена из-за проблемы с допинг-тестом у спортсмена из России.

«Этого золота нас хотят лишить? Может, я чего-то не понимаю, объясните мне кто-нибудь! Как такое может быть? Ребята сдавали все пробы перед играми, скорее всего, и по приезду, и после прокатов, сидели безвылазно в отеле, и вдруг только сейчас у кого-то что-то обнаружили, именно тогда, когда произошло золото в командном турнире. Это юные спортсмены, можно сказать, дети, они чисты и прекрасны!

Да и никакой допинг не поможет откатать чисто программу, это понимает любой человек, немного разбирающийся в фигурном катании, и тем более спортсмен, на котором лежит такая ответственность. Чушь, бред, провокация. *** цирк!!! Надеюсь, это только слухи, запущенные «доброжелателями»», — написал у себя в Facebook Железняков.

В понедельник, 7 февраля, сборная России по фигурному катанию выиграла золото Игр в Пекине в командном первенстве. За сборную России выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева (оба — одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы).

Олимпиада 2022: 9&nbsp;февраля. Олимпиада 2022: скандал вокруг российских фигуристов и старт хоккеистов. Онлайн-трансляция 9 февраля

Источник: https://www.facebook.com/100005340420443/posts/1883173038537359/?d=n
Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Алексей Железняков
Этери Тутберидзе
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