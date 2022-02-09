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Допинг

Сегодня, 14:17

Президент ОКР Поздняков не стал отвечать на вопрос о ситуации с фигуристами

Сергей Федоров
Корреспондент
Станислав Поздняков.
Фото Наталья Пахаленко/ОКР

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков не стал отвечать на вопрос о ситуации с российскими фигуристами.

— Есть ли у вас какая-то информация по сегодняшней ситуации с фигуристами?

— Другой вопрос, если есть, — ответил Поздняков.

Сегодня, 9 февраля портал Inside the Games сообщил, что причиной задержки церемонии награждения по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине стали проблемы одного из российских фигуристов с допинг-тестом.

В понедельник, 7 февраля, российские фигуристы выиграли командный турнир Олимпийских игр в Пекине. За сборную России выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева (оба — одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы). Церемония награждения должна была состояться вчера, 8 февраля, но была перенесена. Новая дата еще не объявлена.

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Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Станислав Поздняков
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