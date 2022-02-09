Президент ОКР Поздняков не стал отвечать на вопрос о ситуации с фигуристами

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков не стал отвечать на вопрос о ситуации с российскими фигуристами.

— Есть ли у вас какая-то информация по сегодняшней ситуации с фигуристами?

— Другой вопрос, если есть, — ответил Поздняков.

Сегодня, 9 февраля портал Inside the Games сообщил, что причиной задержки церемонии награждения по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине стали проблемы одного из российских фигуристов с допинг-тестом.

В понедельник, 7 февраля, российские фигуристы выиграли командный турнир Олимпийских игр в Пекине. За сборную России выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева (оба — одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы). Церемония награждения должна была состояться вчера, 8 февраля, но была перенесена. Новая дата еще не объявлена.