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Сегодня, 14:13

Губерниев связал удаление поста про состав России на командный турнир со спорами в команде

Губерниев отреагировал на удаление поста с составом сборной России на командный турнир по фигурному катанию
Георгий Скобликов
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» состав сборной России по фигурному катанию на коньках на короткую программу в командном турнире на Олимпиаде-2022.
«Хороший состав, будет бороться за победу. Не знаю, почему из социальных сетей Олимпийского комитета России пропал пост с составом. Наверное, есть споры при формировании стартового состава. В данной ситуации и скамейка достаточно большая, и ребята довольно хорошие. В любом случае будет борьба за победу. Командный турнир — важная история, но не будем забывать, что потом ребятам выступать в личном первенстве. Здесь нужно попытаться одним махом двух журавлей ухватить», — сказал Губерниев «СЭ».
Ранее, 3 февраля, выложенный в социальных сетях Олимпийского комитета России пост с составом на выступление в командном турнире по фигурному катанию был удален.
Сборную России будут представлять в мужском одиночном турнире Марк Кондратюк, в женском — Камила Валиева, в парном катании — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Командный турнир на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине начинается 4 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Фигурное катание
Олимпиада
Дмитрий Губерниев
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