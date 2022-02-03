Губерниев связал удаление поста про состав России на командный турнир со спорами в команде

Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» состав сборной России по фигурному катанию на коньках на короткую программу в командном турнире на Олимпиаде-2022.

«Хороший состав, будет бороться за победу. Не знаю, почему из социальных сетей Олимпийского комитета России пропал пост с составом. Наверное, есть споры при формировании стартового состава. В данной ситуации и скамейка достаточно большая, и ребята довольно хорошие. В любом случае будет борьба за победу. Командный турнир — важная история, но не будем забывать, что потом ребятам выступать в личном первенстве. Здесь нужно попытаться одним махом двух журавлей ухватить», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее, 3 февраля, выложенный в социальных сетях Олимпийского комитета России пост с составом на выступление в командном турнире по фигурному катанию был удален.

Сборную России будут представлять в мужском одиночном турнире Марк Кондратюк, в женском — Камила Валиева, в парном катании — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Командный турнир на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине начинается 4 февраля.