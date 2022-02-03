В ФФККР отреагировали на удаление публикации с объявлением состава на олимпийский командный турнир

Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) России Ольга Ермолина в разговоре с «СЭ» прокомментировала удаление состава в короткой программе, который опубликовал ОКР.

«Официально состав будет назван в 21:00. ОКР выставил информацию о составе? Обращайтесь в ОКР, откуда они взяли официальный состав. Он будет назван в 21:00. В расписании указано, когда подтверждается состав и на какие виды», — сказала Ермолина «СЭ».

Ранее ОКР опубликовал состав сборной на командный турнир по фигурному катанию в короткой программе, но позже информация была удалена.