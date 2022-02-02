Глейхенгауз пропустил первую тренировку сборной на Олимпиаде в Пекине

Тренер штаба Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз пропустил первую тренировку фигуристок на олимпийской арене в Пекине, сообщает корреспондент «СЭ» с места событий.

По информации «СЭ», Глейхенгауза не видели во время сборов национальной команды в Красноярске.

Ранее издание «РБК Спорт» сообщало, что Глейхенгауз и генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган сдали положительные тесты на коронавирус и не прилетели со сборной в Пекин.