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Сегодня, 14:18

Глейхенгауз пропустил первую тренировку сборной на Олимпиаде в Пекине

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Тренер штаба Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз пропустил первую тренировку фигуристок на олимпийской арене в Пекине, сообщает корреспондент «СЭ» с места событий.

По информации «СЭ», Глейхенгауза не видели во время сборов национальной команды в Красноярске.

Ранее издание «РБК Спорт» сообщало, что Глейхенгауз и генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган сдали положительные тесты на коронавирус и не прилетели со сборной в Пекин.

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Фигурное катание
Олимпиада
Даниил Глейхенгауз
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