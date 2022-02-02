Ягудин: «Медали командного турнира нивелируют значимость личного турнира»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к командному турниру на Олимпиаде.

— Олимпиада начинается с крутого противостояния — Россия против США в командном турнире? Есть ощущение большой битвы или мы фавориты, и все скучно?

— Понятное дело, что мы — фавориты командника, но хочется понять, кто будет выступать, где будут происходить смены. Мы — основные фавориты, но и четыре года назад мы тоже были не особо позади, а оказались на втором месте. Не будем ворошить прошлое, говорить, что и как... Опять же, лед скользкий.

Лично для меня медали командного турнира нивелируют значимость личного турнира. Когда ты становишься олимпийским чемпионом командника, а в личном первенстве оказываешься вне тройки. Все равно формат интересный...

— Назовете свою версию состава?

— Нет.

— Почему нивелируется?

— Для меня личная — самая важная медаль. К примеру — Боброва и Соловьев, в команднике они золотые медалисты, а в личном не попали в тройку. Нам, людям прошлой эпохи, когда был только личный турнир, ты — вот там. А когда ты не очень, и в личном у тебя нет возможности, а в команднике благодаря девочкам, хорошим парам ты можешь попасть на пъедестал.

Командные соревнования по фигурному катанию в рамках Олимпийских игр-2022 пройдут 4, 6 и 7 февраля в Столичном дворце спорта в Пекине. Состав сборной России на данный турнир пока не назван. Ожидается, что список будет оглашен 3-го февраля.