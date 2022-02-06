Глейхенгауз и Москвина вылетят на Олимпиаду в Пекине 6 февраля

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз и тренер Тамара Москвина вылетят на Олимпиаду в Пекин 6 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Федерации фигурного катания на коньках России.

«Москвина и Глейхенгауз вылетают сегодня из Красноярска», — сказал источник.

Сборная России лидирует в командном турнире Олимпиады, имея в активе 45 очков. На втором месте с 42 очками находится сборная США.

Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.