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Сегодня, 18:48

Глейхенгауз и Москвина вылетят на Олимпиаду в Пекине 6 февраля

Евгений Петров
Корреспондент

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз и тренер Тамара Москвина вылетят на Олимпиаду в Пекин 6 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Федерации фигурного катания на коньках России.

«Москвина и Глейхенгауз вылетают сегодня из Красноярска», — сказал источник.

Сборная России лидирует в командном турнире Олимпиады, имея в активе 45 очков. На втором месте с 42 очками находится сборная США.

Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://tass.ru/sport/13631027
Олимпиада
Даниил Глейхенгауз
Тамара Москвина
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