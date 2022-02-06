В ФФККР рассказали, когда Степанова и Букин прилетят в Пекин на Олимпиаду
Стало известно, когда российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин вылетят в Пекин на Олимпиаду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР).
«Степанова и Букин готовятся, работают, тренируются. Мы ждем их к индивидуальному турниру», — заявили в ФФККР.
Степанова и Букин не прилетели на Игры вместе с остальной командой. Из-за этого пара пропустила командный турнир по фигурному катанию.
Личный турнир у танцевальных пар начнется 12 февраля.
Источник: https://tass.ru/sport/13630931
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