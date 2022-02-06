Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 18:17

В ФФККР рассказали, когда Степанова и Букин прилетят в Пекин на Олимпиаду

Екатерина Савостина
Корреспондент

Стало известно, когда российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин вылетят в Пекин на Олимпиаду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Степанова и Букин готовятся, работают, тренируются. Мы ждем их к индивидуальному турниру», — заявили в ФФККР.

Степанова и Букин не прилетели на Игры вместе с остальной командой. Из-за этого пара пропустила командный турнир по фигурному катанию.

Личный турнир у танцевальных пар начнется 12 февраля.

Источник: https://tass.ru/sport/13630931
Фигурное катание
Олимпиада
Александра Степанова/ Иван Букин
0
Читайте также
Красивая победа для красивой жены. Как выглядит супруга олимпийского чемпиона Большунова
Бил финна палкой, рвал майку и убегал от врачей, чтобы поехать на Олимпиаду: кто такой Александр Большунов, выигравший для России первое золото Пекина-2022
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Репилов будет заявлен для участия в командной гонке саночников на Олимпиаде в Пекине
Защитник женской сборной России: «Занять надо в группе третье место, а не четвертое»
Глейхенгауз и Москвина вылетят на Олимпиаду в Пекине 6 февраля
Объявлен состав сборной России по лыжным гонкам на мужскую и женскую спринтерские гонки на Олимпиаде в Пекине
Олимпиада 2022: расписание соревнований и трансляций 6 февраля
«Он просто катается под классическую музыку в скучном костюме». Не все американцы в восторге от Кондратюка
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборные США, Канады, Китая и Японии назвали составы на заключительный день командного турнира

Глейхенгауз и Москвина вылетят на Олимпиаду в Пекине 6 февраля
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости