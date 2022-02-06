В ФФККР рассказали, когда Степанова и Букин прилетят в Пекин на Олимпиаду

Стало известно, когда российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин вылетят в Пекин на Олимпиаду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Степанова и Букин готовятся, работают, тренируются. Мы ждем их к индивидуальному турниру», — заявили в ФФККР.

Степанова и Букин не прилетели на Игры вместе с остальной командой. Из-за этого пара пропустила командный турнир по фигурному катанию.

Личный турнир у танцевальных пар начнется 12 февраля.