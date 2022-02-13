«Камила, ты молодец!» Журналисты поддержали Валиеву аплодисментами

Журналисты поддержали Валиеву аплодисментами после тренировки на Олимпиаде в Пекине

Все три российские фигуристки после тренировки на Олимпиаде в Пекине прошли через микст-зону в сопровождении взрослых. Член федерации Сергей Свиридов и начальник команды Валерий Артюхова шли с Камилой Валиевой.

Ранее сообщалось, что Валиева исполнила произвольную программу на дневной тренировке в Пекине. Трусова впервые откатала без ошибок произвольную программу на тренировке. А Щербакова без ошибок исполнила короткую программу.