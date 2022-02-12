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Сегодня, 13:50

CAS назвал время объявления решения по делу Валиевой

Роман Шишов
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Спортивный арбитражный суд (CAS) на своем сайте сообщил новые подробности по рассмотрению дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

После слушания, которое пройдет в воскресенье, 13 февраля, арбитры обсудят и подготовят решение по делу. Ожидается, что оно будет доведено до сведения сторон во второй половине дня в понедельник, 14 февраля.

Ранее сегодня, 12 февраля, также стало известно точное время начала слушания по делу Валиевой в CAS.

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11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у Валиевой. Образец, который фигуристка сдала 25 декабря 2021 года во время чемпионата России, дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день оспорила, а отстранение было снято. Международный олимпийский комитет (МОК), Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не согласились со снятием временного отстранения и оспорили решение дисциплинарного комитета РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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