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Сегодня, 10:45

Депутат Госдумы Милонов отреагировал на новость о сомнительном допинг-тесте российского фигуриста на Олимпиаде

Иван Торопцев
Корреспондент

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал информацию о возможном сомнительном допинг-тесте российского фигуриста на Олимпиаде в Пекине.

«Их очень беспокоят блестящие выступления наших фигуристов. Есть попытка скомпрометировать наши результаты. Это не первая попытка. Я считаю эту публикацию подозрительной. Нужно вообще запретить делать подобные публикации, основанные на каких-то неофициальных предположениях, поскольку это оскорбляет спортсменов. Мы же не можем позволить себе писать такую гадость в отношении спортсменов из других стран. Спортсмены по большому счёту не виноваты. Ставить их под такой удар — это просто хамство», — приводит News.ru слова Милонова.

Сегодня, 9 февраля стало известно, что причиной переноса церемонии награждения по итогам командных соревнований у фигуристов на Играх в Пекине стали проблемы с тестированием на допинг у одного из представителей сборной России.

В понедельник, 7 февраля, российские фигуристы выиграли командный турнир Олимпийских игр в Пекине. За сборную России выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева (оба — одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы).

Церемония награждения должна была пройти на следующий день — во вторник. Новая дата проведения мероприятия пока не определена.

Источник: https://news.ru/others/milonov-vyskazalsya-o-podozrenii-rossijskogo-figurista-v-dopinge/
Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
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