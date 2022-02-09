Навка отреагировала на скандал с российскими фигуристами на Олимпиаде: «На сердце камень. Надеюсь, что все это окажется дурным сном»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на информацию о сомнительной допинг-пробе российского фигуриста, который был сдан перед стартом Игр в Пекине.

«Провокация? Все, что угодно возможно. Это печальные новости. Не могу это комментировать. Есть специалисты и юристы, которые будут разбираться в этом. Но я могу вам лично сказать, что в фигурном катании нет никакого допинга. Он не поможет тебе сделать элементы ультра-си. Очень неприятно! На сердце камень. Надеюсь, что разберутся, и все это окажется дурным сном», — сказала Навка «СЭ».

Ранее, 9 февраля, Insidethegames сообщил, что церемония награждения командного турнира по фигурному катанию была перенесена из-за проблем тестированием на допинг у одного из фигуристов сборной России.

7 февраля, сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир Олимпийских игр в Пекине. Церемония награждения должна была пройти на следующий день во вторник, 8 февраля.