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Допинг

Сегодня, 10:37

Навка отреагировала на скандал с российскими фигуристами на Олимпиаде: «На сердце камень. Надеюсь, что все это окажется дурным сном»

Навка надеется, что допинг-скандал с российскими фигуристами на Олимпиаде окажется дурным сном
Артем Бухаев
Корреспондент
Татьяна Навка.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на информацию о сомнительной допинг-пробе российского фигуриста, который был сдан перед стартом Игр в Пекине.

«Провокация? Все, что угодно возможно. Это печальные новости. Не могу это комментировать. Есть специалисты и юристы, которые будут разбираться в этом. Но я могу вам лично сказать, что в фигурном катании нет никакого допинга. Он не поможет тебе сделать элементы ультра-си. Очень неприятно! На сердце камень. Надеюсь, что разберутся, и все это окажется дурным сном», — сказала Навка «СЭ».

Ранее, 9 февраля, Insidethegames сообщил, что церемония награждения командного турнира по фигурному катанию была перенесена из-за проблем тестированием на допинг у одного из фигуристов сборной России.

7 февраля, сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир Олимпийских игр в Пекине. Церемония награждения должна была пройти на следующий день во вторник, 8 февраля.

Олимпиада 2022: 9&nbsp;февраля. Олимпиада 2022: российские фигуристы попали в скандал из-за допинг-теста? Онлайн-трансляция 9 февраля
Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Татьяна Навка
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