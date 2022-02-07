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Сегодня, 12:50

Авербух прокомментировал решение сборной России провести командный турнир Олимпиады-2022 без замен

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Илья Авербух.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух прокомментировал решение сборной России провести командный турнир Олимпиады-2022 без замен.

«Вся команда очень сильная. Решение о прокатах первых номеров в обеих программах — верное, я так считаю. Понятно, что у болельщиков всегда есть свое мнение, свои любимцы. И хочется, чтобы у нас было больше олимпийских чемпионов. Понятно, что, кого бы мы ни поставили, мы бы выиграли золото. Но тогда было бы еще обиднее. Часто встречаю мнение, что надо было бросить жребий. Что за жребий? Все надо решать по результатам. Катались чемпионы России, все, кто заслужили», — сказал Авербух в интервью «СЭ».

7&nbsp;февраля. Пекин. Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина и&nbsp;Никита Кацалапов празднуют победу в&nbsp;командном турнире Олимпиады-2022. «Решение катать без замен — правильное. А как надо было, жребий бросать?» Авербух и Ягудин — о победе в команднике

Сборная России по фигурному катанию выиграла золото в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. По итогам соревнований российская команда набрала 74 очка.

В последний соревновательный день Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Камила Валиева принесли сборной по 10 очков, а танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов заработали 9 очков. В составе сборной России также выступал Марк Кондратюк.

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Сборная России по фигурному катанию
Илья Авербух
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