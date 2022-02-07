Авербух прокомментировал решение сборной России провести командный турнир Олимпиады-2022 без замен

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух прокомментировал решение сборной России провести командный турнир Олимпиады-2022 без замен.

«Вся команда очень сильная. Решение о прокатах первых номеров в обеих программах — верное, я так считаю. Понятно, что у болельщиков всегда есть свое мнение, свои любимцы. И хочется, чтобы у нас было больше олимпийских чемпионов. Понятно, что, кого бы мы ни поставили, мы бы выиграли золото. Но тогда было бы еще обиднее. Часто встречаю мнение, что надо было бросить жребий. Что за жребий? Все надо решать по результатам. Катались чемпионы России, все, кто заслужили», — сказал Авербух в интервью «СЭ».

Сборная России по фигурному катанию выиграла золото в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. По итогам соревнований российская команда набрала 74 очка.

В последний соревновательный день Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Камила Валиева принесли сборной по 10 очков, а танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов заработали 9 очков. В составе сборной России также выступал Марк Кондратюк.