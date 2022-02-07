Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 12:48

Группа Тутберидзе поздравила российских спортсменов с победой в командном турнире на Олимпиаде

Екатерина Савостина
Корреспондент

Тренерский штаб Этери Тутберидзе в Instagram поздравил сборную России с победой в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

«Поздравляем сборную ROC (ОКР) по фигурному катанию на коньках с победой в командном турнире на XXIV Олимпийских играх в Пекине.

Олимпийские чемпионы — Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галямов, Виктория Синицина, Никита Кацалапов", — говорится в посте.

7 февраля на Олимпиаде завершился командный турнир. Российская команда выиграла золотые медали, набрав по итогам соревнований 74 очка. Второе место заняла сборная США. Команда Японии замкнула тройку призеров.

Фигурное катание
Олимпиада
Этери Тутберидзе
0
Читайте также
Канада отказалась играть против России, пока наши не надели маски! Громкий скандал на Олимпиаде
Мечта Камилы Валиевой и всей России сбылась: наша сборная выиграла командный турнир фигуристов на Олимпиаде спустя 8 лет после успеха в Сочи
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Все медали 7 февраля Олимпиады-2022 в Пекине: российские фигуристы завоевали золото в командном турнире
Расписание соревнований по биатлону на Олимпиаде-2022 в Пекине: женщины
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 7 февраля
Конькобежка Голубева прокомментировала седьмое место на дистанции 1 500 метров на Олимпиаде-2022
Нигматуллина допустила десять промахов во время индивидуальной гонки на Олимпиаде в Пекине
Резцова допустила два промаха на третьем огневом рубеже
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ягудин оценил решение федерации не менять фигуристов в командном турнире Олимпиады-2022

Авербух прокомментировал решение сборной России провести командный турнир Олимпиады-2022 без замен
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости