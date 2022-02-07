Группа Тутберидзе поздравила российских спортсменов с победой в командном турнире на Олимпиаде

Тренерский штаб Этери Тутберидзе в Instagram поздравил сборную России с победой в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

«Поздравляем сборную ROC (ОКР) по фигурному катанию на коньках с победой в командном турнире на XXIV Олимпийских играх в Пекине.

Олимпийские чемпионы — Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галямов, Виктория Синицина, Никита Кацалапов", — говорится в посте.

7 февраля на Олимпиаде завершился командный турнир. Российская команда выиграла золотые медали, набрав по итогам соревнований 74 очка. Второе место заняла сборная США. Команда Японии замкнула тройку призеров.