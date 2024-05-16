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Тороп: «Чувствую себя, конечно, неважно, но не падаю духом»

Виктория Кравченко
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Владислав Тороп.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп рассказал о своем состоянии после полученной травмы в в ответном матче финала пути РПЛ FONBET Кубка России (0:0, пен. — 4:5).

«Друзья! Спасибо всем за слова поддержки. Чувствую себя, конечно, неважно, но не падаю духом. Больше переживаю, что не смогли выйти в Суперфинал. Ребята сегодня бились и друг за друга, и за меня — и я это ощущаю. Мы вместе всегда, всегда — ЦСКА», — цитирует игрока пресс-служба ЦСКА.

20-летний голкипер получил повреждени при столкновении с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в ответном матче финала пути РПЛ FONBET Кубка России. На 36-й минуте его заменил Владимир Шайхутдинов. Позже клуб сообщил, что у игрока двойной перелом костей лицевого черепа.

Владислав Тороп
Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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