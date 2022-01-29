Принц-олимпиец в бобслее: блажь царственной особы или сказка наяву?

Как будущий князь Монако отправил самого себя на олимпийский трек и что из этого вышло.

Далеко не для все спортсмены участвуют в Олимпиаде с единственной целью побороться за медали. Для многих сама поездка на Игры уже является главной мечтой жизни. При этом на Олимпиаду кроме атлетов и их команд обычно ездит группа высокопоставленных лиц, которые используют турнир для обсуждения политических вопросов. Однако были примеры, когда главы государств или другие влиятельные люди тоже занимались большим спортом не только ради того, чтобы растрясти жирок, и даже участвовали в соревнованиях. Среди них — князь Монако Альбер II, который побывал на пяти Играх подряд в качестве спортсмена.

Пять Олимпиад в качестве спортсмена и знаменосец сборной Монако

Будущий князь родился в Монако в монаршей семье Ренье III и актрисы Грейс Келли. Он с детства увлекался спортом, в частности футболом, плаванием и дзюдо (где он даже получил черный пояс). Но больше всего Альбер интересовался бобслеем, с чем и связал часть своей жизни. Но еще до начала увлечения бобслеем Альбер успел поучаствовать в знаменитом ралли-марафоне «Дакар» в 1985 году. Он сошел на девятом этапе из-за технических проблем, но все равно это знаковое событие в его биографии.

Князь (в то время еще наследный принц) стал единственным главой государства, кто сумел поучаствовать в Олимпийских играх. И не в одних, а в пяти сразу. Конечно, в Монако конкуренция для отбора в олимпийскую сборную крайне мала, но при этом не каждый высокопоставленный человек сможет посвящать тренировкам достаточное количество времени, чтобы участвовать в крупных турнирах. Сам Альбер в интервью Monacochannel рассказал, что начал заниматься бобслеем в 1986 году (в 30 лет!) и сумел пройти квалификацию для участия в чемпионате мира и Олимпийских играх.

— Игры в Калгари стали самым волнительным приключением в моей жизни, — делился воспоминаниями князь. — После Игр 1988 года были Альбервилль, Лиллехаммер, Нагано, Солт-Лейк-Сити, и каждая из этих Олимпиад по-своему красива и значима для меня. Но все же Игры Калгари — особенные. Воспоминания о первых Олимпийских играх незабываемы.

Особо высоких результатов у Альбера, конечно, не было. Он участвовал в соревнованиях двоек и четверок, но выше 25-го места никогда не поднимался. Немного сухой статистики: Калгари-1988 — то самое 25-е место в соревнованиях двоек, Альбервиль-1992 — 43-е (двойка) и 27-е (четверка), Лиллихаммер-1994 — 26-е (четверка), Нагано-1998 — 28-е (четверка) и Солт-Лейк-Сити-2002 — 31-е (двойка) и 28-е (четверка). Из этих пяти Олимпиад на трех князь был знаменосцем — в 1988, 1994 и 2002 годах.

Спортивное знакомство князя с будущей супругой

После завершения карьеры Альбер со спортом не закончил, а ездил на разных трассах крупных турниров, включая чемпионаты мира. В 2013-м, например, Альбер вместе с президентом Международной федерации бобслея и тобоггана Иво Ферриани и президентом Федерации бобслея и скелетона России Георгием Беджамовым провел трехместный болид во время Monaco Historic Bobrace. Максимальная скорость тогда составила почти 109 километров в час.

— Впечатления от заезда просто отличные, — рассказывал агентству «Р-Спорт» Беджамов. — И по ходу гонки никакого волнения у нас не было, потому что мы были в надежных руках. Наш пилот князь Альбер — профессионал, и старт у нас был отличный, и всю дистанцию мы прошли шикарно.

Супруга Альбера, кстати, тоже бывшая спортсменка и олимпиец. В 18 лет Шарлен Уиттсток выиграла чемпионат ЮАР по плаванию, а через четыре года квалифицировалась на Олимпийские игры в Сиднее и завоевала там пятое место в эстафете. В ее биографии нет никаких скандалов и темных пятен, вообще ни одного — все свое свободное время девушка посвящала тренировкам. В том 2000 году Шарлен принимала участие в соревнованиях Mare Nostrum, первый этап которых проходил в Монако. Тогда Альбер был еще только наследником престола (впереди маячила Олимпиада 2002 года), и он вручал победительнице заплыва на 200 метров букет цветов.

Та встреча ничем особенным не запомнилась. Но, видимо, повлияла на отношения самих Альбера и Шарлен. В 2006 году их увидели вместе на Играх в Турине. Вскоре после этого князь рассказал, что Уиттсток является дамой его сердца. Пару долго называли фиктивной — князь был вовлечен во многие любовные скандалы и не страдал от нехватки женского внимания. Но через год, получив травму плеча, Шарлен закончила спортивную карьеру и переехала во дворец.

Спустя несколько лет князь наконец сделал ей предложение. До этого в прессе появлялись публикации об интрижках Альбера — говорили даже, что он сохранял отношения со стюардессой Николь Кост уже после знакомства с невестой. Девушка даже родила сына от князя, но законным наследником тот не стал. А Шарлен, по слухам, попыталась сбежать в ЮАР, только ее задержали и вернули во дворец. Уиттсток и Альбер все-таки расписались, но невеста всю церемонию проплакала, так что вопросы были. И только после рождения детей (двойняшек) споры и сплетни прекратились — князь и княгиня казались довольными жизнью.