На Играх в Пекине-2022 впервые в истории разыграют награды в одноместных бобах, где всем участницам выдают одинаковые машины.

В борьбе за гендерное равноправие международная федерация бобслея придумала интересную новинку. Женщинам объективно сложно соревноваться в четверках, как мужчины, и вместо этого их посадили в монобобы, где спортсменка одновременно является разгоняющей и пилотом. А еще монобобы — все одинаковые, здесь нет места технологическим новинкам и борьбе механиков, как в других дисциплинах.

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С таким отношением, как у нас, хорошо, когда все зависит только от тебя

Это сразу открыло дорогу в зимний спорт представительницам экзотических стран. Например, второе место в зачете Мировой серии прошлого сезона заняла бразильянка Марина Сильва Туона, на отдельных этапах поднимались на подиум сразу две девушки из Ямайки — Керри Расселл и Жасмин Фенлейтор-Викториан. Расселл, кстати, еще и чемпионка мира по легкой атлетике — в Москве-2013 она выиграла награду в эстафете 4х100 метров.

От России лучше всех на чемпионате мира выступила Надежда Сергеева. Она тоже в прошлом легкоатлетка (бронзовый призер молодежного чемпионата Европы в семиборье), но давно уже перешла в бобслей и успела переквалифицироваться из разгоняющего двойки в пилоты. Кажется, для быстрой, но не самой опытной в пилотировании Сергеевой монобобы — это идеальная дисциплина.

— Мне очень нравится выступать в монобобах, — рассказала Сергеева в интервью «СЭ». — Прямо сейчас они мне гораздо ближе, чем двойка. Понятно, что дисциплина новая, машина отличается и совсем по-другому рулится, и ошибок у всех пока много... Но с таким отношением, как у нас, мне нравится, что я одна и все зависит только от меня. Бобы у всех одинаковые, нет второго человека в экипаже...

25 тысяч евро за монобоб

— Как устроен олимпийский отбор? В монобобах и в двойках будут выступать одни и те же люди или разные?

— Пока еще ничего не решено. Сейчас как раз идут всякие внутренние войны по этому поводу. В прошлом сезоне у нас по разным причинам в двойках все в команде выступали плохо, но на фоне этого «плохо» я была лучшей в международном рейтинге. Но потом почему-то сделали так, что в российском рейтинге я третья. И теперь получается, что я должна выступать с третьей разгоняющей. Мне это неинтересно, я не хочу быть где-то в хвосте, оттуда очень сложно выкарабкиваться. Чем тратить на это силы, я лучше сосредоточусь на монобобе. Хотя скорее всего, выступать в двойках все равно придется.

— Реально ли вам в монобобе бороться за медали?

— В монобобе сейчас такая специфика, что никто не может сделать четыре ровных заезда, все ошибаются. Кайли Хамфрис (американка, действующая чемпионка мира — Прим. «СЭ») на чемпионате мира сделала три, у остальных ошибок еще больше. Кто стабильнее проедет — тот и выиграет. Поэтому, конечно, возможно все.

— Как так получается, что в лидерах оказались спортсменки из Бразилии или Ямайки?

— Они раньше нас начали кататься в монобобах. Мы-то первый год, как его попробовали, а там у девушек уже есть опыт. Они очень быстрые, убегают от всех на старте, но на трассе так же совершают ошибки.

— Монобобы все одинаковые и их выдают организаторы, так?

— Нет, так было раньше. Сейчас их продают, но все одинаковые и одной фирмы. Это тоже круто, потому что, скажем, вы ни за какие деньги не купите такой машины, на которой выступает сборная Германии. Она просто не продается. А вот монобоб купить можно.

— Сколько он стоит?

— Порядка 25 тысяч евро. Это меньше, чем стандартная двойка.

— Никаких механиков тут не нужно и усовершенствовать монобоб нельзя?

— Есть довольно строгие правила, что можно, а что — нет. Но механик все равно нужен, каждую машину нужно подогнать под себя, пусть и в рамках регламента. Можно, например, менять коньки.