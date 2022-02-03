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Сегодня, 07:53

Сергеева считает, что в монобобе у нее будет больше шансов на медаль на Олимпиаде

Евгений Козинов
Корреспондент

Российская бобслеистка Надежда Сергеева считает, что у нее будет больше возможностей достичь хорошего результата на Олимпиаде на монобобах, чем в соревнованиях экипажей бобов-двоек.

«Монобоб мне определенно больше нравится, потому что на этом снаряде многое будет зависеть только от тебя, больше возможностей. Просто здесь у всех одинаковые монобобы, которые, конечно, механики команд потом немного дорабатывают. Поэтому изначально здесь более равные условия для всех. В тех же двойках немцы наголову выше всех в плане техники, а это немалая составляющая успеха», — цитирует ТАСС Сергееву.

На Олимпиаде в Пекине впервые состоятся соревнования женщин, выступающих в монобобах. Ранее женщины разыгрывали олимпийские награды в бобслее только в соревнованиях экипажей бобов-двоек.

Напомним, в этом сезоне Сергеева стала третьей в итоговом зачете чемпионата Европы по монобобу, который проводился в рамках этапов Кубка мира.

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине

Источник: https://tass.ru/sport/13601397
Надежда Сергеева
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