Олимпиада
Пекин-2022
Бобслей
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Бобслей

Сегодня, 19:47

Аникина рассказала о возможном участии Пушкарева и Кондратенко в Олимпиаде-2022

Анна Горшкова
Корреспондент

Президент Федерации бобслея России Елена Аникина рассказала о состоянии здоровья бобслеистов Алексея Пушкарева и Василия Кондратенко, которые сдали положительные тесты на коронавирус.

«Чувствуют себя ребята хорошо. Вылеты Кондратенко и Пушкарева перенесены на более поздний срок. Если у них будут отрицательные тесты в установленные сроки, они примут участие в Олимпийских играх. К сожалению, от федерации ничего не зависит. Мы будем тянуть до последнего и надеяться, что организм ребят справится с напастью», — приводит слова Аникиной Metaratings.ru.

Кондратенко и Пушкарев входят в состав бобслейной четверки вместе с Максимом Андриановым и Дмитрием Лопиным.

Сборная России по бобслею и скелетону отправится в Пекин двумя рейсами: 31 января и 2 февраля. Квалификация среди мужских экипажей-двоек состоится 14 февраля, финальные заезды — день спустя, четверки будут соревноваться 19 и 20 февраля.

Источник: https://metaratings.ru/news/prezident-federatsii-bobsleya-rossii-anikina-rasskazala-o-vozmozhnom-uchastii-pushkaryeva-i-kondrate-1186538/
Сборная России по бобслею
Алексей Пушкарев
Василий Кондратенко
0
Читайте также
Пять иностранцев и пять россиян с допинговой историей на Олимпиаде-2022. За что и сколько они оттрубили?
Реклама
Материалы сюжета: Ковид против спорта: Олимпиада, европейский футбол, КХЛ и другие лиги
Владимир Соловьев: «Успех России на Олимпиаде? До старта бы дойти, а уж какие результаты — другой разговор»
В «Формуле-1» вводится обязательная вакцинация со следующего сезона
Вместо призера ОИ в Пекин едет скелетонист, не выступавший на Кубке мира. Ужасная замена из-за ковида
В сборной России по мини-футболу заявили об отсутствии положительных тестов на ковид перед матчем с Грузией
«Это Олимпийские игры, где победителем будет ковид». Владимир Соловьев — о заболеваниях в сборной России
Нападающий «Авангарда» и сборной Словакии сдал положительный тест на коронавирус перед Олимпиадой
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: состав сборной, фавориты и расклады
Тутберидзе продавит федерацию? Какой состав выберет Россия на олимпийский командник
Владимир Соловьев: «Олимпиада должна оставаться вне политики. Излишняя политизация никому не нужна»
Вместо призера ОИ в Пекин едет скелетонист, не выступавший на Кубке мира. Ужасная замена из-за ковида
Расписание соревнований по лыжным гонкам на Олимпиаде-2022 в Пекине: мужчины
Украинцы игнорируют русский язык, наши соперники в порядке. В фигурном катании уже началась жара
Вероника Степанова потратила заработанные призовые на перелет в Пекин бизнес-классом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аникина рассказала об обстановке в сборной России по бобслею перед Олимпиадой
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости