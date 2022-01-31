Аникина рассказала о возможном участии Пушкарева и Кондратенко в Олимпиаде-2022

Президент Федерации бобслея России Елена Аникина рассказала о состоянии здоровья бобслеистов Алексея Пушкарева и Василия Кондратенко, которые сдали положительные тесты на коронавирус.

«Чувствуют себя ребята хорошо. Вылеты Кондратенко и Пушкарева перенесены на более поздний срок. Если у них будут отрицательные тесты в установленные сроки, они примут участие в Олимпийских играх. К сожалению, от федерации ничего не зависит. Мы будем тянуть до последнего и надеяться, что организм ребят справится с напастью», — приводит слова Аникиной Metaratings.ru.

Кондратенко и Пушкарев входят в состав бобслейной четверки вместе с Максимом Андриановым и Дмитрием Лопиным.

Сборная России по бобслею и скелетону отправится в Пекин двумя рейсами: 31 января и 2 февраля. Квалификация среди мужских экипажей-двоек состоится 14 февраля, финальные заезды — день спустя, четверки будут соревноваться 19 и 20 февраля.