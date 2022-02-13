Экс-президент СБР Владимир Драчев прокомментировал «СЭ» итоги женского пасьюта на Олимпиаде в Пекине.

«Если разбираться, то шансы на какую-то медаль были только у Резцовой, которая в целом хорошо себя чувствует по ходу и даже добавила по ходу Олимпийских игр. Она могла сегодня бороться, если не за золото, то точно за серебро или бронзу. Не так далеко там было от Оберг, в районе 30 секунд. Но мне кажется, она перенастроилась на эту гонку. Очень уж сильно хотела победить, бросилась в атаку, сразу стала отыгрывать очень много, и это была грубейшая ошибка в горах, когда ты начинаешь первый круг, а у тебя еще четыре. Она сильно набрала по ходу, мышцы набрали молочной кислоты, и уже очно сложно было стрелять. Сразу посыпались промахи, возможно, то же самое случилось и с Нигматуллиной, но там шансов на пьедестал было мало. В общем и целом слабое выступление, уже не говоря о том, что мы надеялись увидеть хотя бы борьбу Кристины, но пока как есть», — сказал Драчев «СЭ».

Владимир Драчев пожелал девочкам настроиться на эстафету, а также оценил предложение Дмитрия Губерниева уволить прямо сейчас женских биатлонных тренеров.

«Это чуть позже надо делать. Когда солдат провинился, не надо его в течение 24 часов наказывать. Надо все переварить, проанализировать. Так и здесь. Дмитрий Губерниев откровенно и красноречиво это всегда говорит, но, может быть, он чуть-чуть опережает те мысли, которые знают все и высказывает это чуть раньше. Но все понимают, что в этом году у нас совсем не получается у женской команды, начиная с первых этапов Кубка мира. Отфильтрованные российские биатлонистки, которые уехали в Молдавию и Белоруссию, которые у нас даже в сборную не попадали, начали там выступать лучше наших — это говорит об ошибке в методике подготовки», — добавил Драчев.

Ранее, 13 февраля, норвежка Марте Олсбю-Ройселанн стала победительницей гонки преследования на Олимпиаде в Пекине. Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина, занявшая 11-е место.