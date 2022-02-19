Марта Ольсбу Ройселанн будет знаменосцем сборной Норвегии на церемонии закрытия Олимпиады в Пекине

Биатлонистка Марта Ольсбу Ройселанн станет знаменосцем сборной Норвегии на церемонии закрытия Олимпиады в Пекине.

«Я была одновременно удивлена, счастлива и горда, когда глава Норвежского олимпийского комитета отвел меня в сторону и сказал, что я буду нести флаг на церемонии закрытия. Для меня большая честь нести флаг страны и вести за собой всю сборную после такой невероятной Олимпиады», — приводит NRK слова Ольсбу Ройселанн.

На Олимпиаде в Пекине Ольсбу Ройселанн завоевала три золотых и две бронзовых медали.

Церемония закрытия Олимпиады в Пекине состоится завтра, 20 февраля. Начало запланировано на 15.00 (мск).