Российский биатлонист Эдуард Латыпов подвел личные итоги зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Всегда приятно возвращаться домой, наблюдая такую сумасшедшую поддержку и бесценные эмоции российских болельщиков. Ради такого мы и выступаем! Конечно, бронзовая медаль приятна, но хотелось большего», — сказал биатлонист.

На Олимпийских играх в Пекине Латыпов трижды стал бронзовым призером: в гонке преследования, а также в мужской и смешанной эстафетах.