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Латыпов — об итогах Олимпиады: «Бронзовая медаль приятна, но хотелось большего»

Биатлонист Латыпов подвел личные итоги Олимпийских игр в Пекине
Антон Иванов
,  
Владимир Пушкарев

Российский биатлонист Эдуард Латыпов подвел личные итоги зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Всегда приятно возвращаться домой, наблюдая такую сумасшедшую поддержку и бесценные эмоции российских болельщиков. Ради такого мы и выступаем! Конечно, бронзовая медаль приятна, но хотелось большего», — сказал биатлонист.

На Олимпийских играх в Пекине Латыпов трижды стал бронзовым призером: в гонке преследования, а также в мужской и смешанной эстафетах.

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