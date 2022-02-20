«10 медалей на двоих». Большунов сфотографировался с французским биатлонистом Фийоном-Майе

Российский лыжник Александр Большунов выложил совместное фото с французским биатлонистом Кантеном Фийоном-Майе. Фото было сделано перед церемонией закрытия Игр в Пекине.

«10 медалей на двоих», — написал Большунов в Instagram.

Сторис Александра Большунова. Фото Instagram

На Олимпиаде в Пекине Большунов завоевал три золотые, одну серебряную и бронзовую награды. В активе Фийона-Майе два золота и три серебра.