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«10 медалей на двоих». Большунов сфотографировался с французским биатлонистом Фийоном-Майе

Большунов выложил совместное фото с французским биатлонистом Фийоном-Майе
Екатерина Савостина
Корреспондент

Российский лыжник Александр Большунов выложил совместное фото с французским биатлонистом Кантеном Фийоном-Майе. Фото было сделано перед церемонией закрытия Игр в Пекине.

«10 медалей на двоих», — написал Большунов в Instagram.

Сторис Александра Большунова. Фото Instagram
Сторис Александра Большунова.
Фото Instagram

На Олимпиаде в Пекине Большунов завоевал три золотые, одну серебряную и бронзовую награды. В активе Фийона-Майе два золота и три серебра.

Олимпиада
Александр Большунов
Кантен Фийон Майе
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