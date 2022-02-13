Ройселанн победила в гонке преследования и выиграла третье золото Олимпиады в Пекине, россиянки — без медалей
Норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн стала победительницей гонки преследования на Олимпиаде в Пекине.
Второе место заняла шведская биатлонистка Эльвира Эберг. Замкнула тройку норвежка Тириль Экхофф.
Лучшей из россияноу стала Ульяна Нигматуллина, занявшая 11-е место.
Напомним, что 31-летняя Ройселанн выиграла уже четыре медали на Играх в Пекине (ранее — золото в смешанной эстафете, бронзу в индивидульной гонке и золото в спринте).
Биатлон
Чжанцзякоу (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
Гонка преследования
10 км
1. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 34.46,9 (1)
2. Эльвира Эберг (Швеция) — +01.36,5 (3)
3. Тириль Экхофф (Норвегия) — +01.48,7 (3)...
11. Ульяна Нигматуллина (Россия) — +02.46,3 (3)...
23. Ирина Казакевич (Россия) — +03.38,9 (3)...
26. Кристина Резцова (Россия) — +03.54,7 (7)