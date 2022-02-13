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Сегодня, 12:36

Ройселанн победила в гонке преследования и выиграла третье золото Олимпиады в Пекине, россиянки — без медалей

Роман Шишов
Корреспондент
Марте Олсбю-Ройселанн.
Фото Reuters

Норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн стала победительницей гонки преследования на Олимпиаде в Пекине.

Второе место заняла шведская биатлонистка Эльвира Эберг. Замкнула тройку норвежка Тириль Экхофф.

Лучшей из россияноу стала Ульяна Нигматуллина, занявшая 11-е место.

Напомним, что 31-летняя Ройселанн выиграла уже четыре медали на Играх в Пекине (ранее — золото в смешанной эстафете, бронзу в индивидульной гонке и золото в спринте).

Биатлон

Чжанцзякоу (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Гонка преследования

10 км

1. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 34.46,9 (1)

2. Эльвира Эберг (Швеция) — +01.36,5 (3)

3. Тириль Экхофф (Норвегия) — +01.48,7 (3)...

11. Ульяна Нигматуллина (Россия) — +02.46,3 (3)...

23. Ирина Казакевич (Россия) — +03.38,9 (3)...

26. Кристина Резцова (Россия) — +03.54,7 (7)

Марта Ольсбу Ройселанн
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