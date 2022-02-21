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Сегодня, 22:05

«Просто не могла ничего сказать». Кристина Резцова — о реакции на слова Казакевич о смерти отца

Кристина Резцова рассказала, как узнала о смерти отца Ирины Казакев
Иван Шитик
Корреспондент

Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала, как узнала о смерти отца Ирины Казакевич на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

«Никто в команде не знал про ситуацию Казакевич, она никому не говорила. После своего этапа я увидела, что она плачет, подумала: «Наверное, из-за этапа расстроилась». Начала ее успокаивать, а в ответ она сообщила эту новость. Я просто замолчала, не могла сказать ничего — насколько же мужественно она все перенесла, никому ничего не сказав», — сказала Резцова «Чемпионату».

Напомним, Резцова, Казакевич, а также Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина завоевали серебряные медали в женской эстафете.

Источник: https://www.championat.com/
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Ирина Казакевич
Кристина Резцова
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