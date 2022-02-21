Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала, как узнала о смерти отца Ирины Казакевич на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

«Никто в команде не знал про ситуацию Казакевич, она никому не говорила. После своего этапа я увидела, что она плачет, подумала: «Наверное, из-за этапа расстроилась». Начала ее успокаивать, а в ответ она сообщила эту новость. Я просто замолчала, не могла сказать ничего — насколько же мужественно она все перенесла, никому ничего не сказав», — сказала Резцова «Чемпионату».

Напомним, Резцова, Казакевич, а также Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина завоевали серебряные медали в женской эстафете.