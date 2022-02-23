Резцова: «Серохвостов и Халили два пакета презервативов на Олимпиаде забрали»

Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала, что российские биатлонисты Кари Халили и Даниил Серохвостов еще не выросли из детского возраста. По ее словам, они повесили на сушилку для белья презервативы с кока-колой.

«Серохвостов и Халили два пакета презервативов на Олимпиаде забрали. Они просто очень самоуверенные, эти два ребенка из детского сада, — сказала Резцова в подкасте «Голос биатлона». — Заходишь к ним, а у них на сушилке для белья презервативы с кока-колой висят. Когда вам было 13-14 лет и вы узнали, что это такое, никогда не хотели налить в это изделие воды и, например, сбросить кому-то на голову? Просто кто-то еще не вырос из своего возраста».

Напомним, на Олимпиаде в Пекине личную медаль завоевал лишь россиянин Эдуард Латыпов, став третьим в гонке преследования. Кроме того, сборная России завоевала бронзу в мужской и смешанной эстафетах, а также серебро в женской эстафете.