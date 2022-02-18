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Сегодня, 14:27

Губерниев оценил выступление российских биатлонистов на Олимпиаде

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Эдуард Латыпов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» оценил выступление российских биатлонистов на Олимпийских играх в Пекине.

«По пятибалльной системе поставлю четверку. Я рассчитывал на 2-3 медали. Одна из которой была бы золотой. В итоге выиграли четыре. Девчонки прыгнули выше головы в эстафете. Резцова боролась в каждой гонке за медали, ей немножко не хватило.

Мужчины в трех гонках имели шансы на золото. А в двух так вообще самые реальные шансы были. Конечно, могли бы лучше выступить, но ставлю четверку. На пятерку не наработали, но и тройку не поставлю. Итоги хорошие, но не отличные», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее, 18 февраля, норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл масс-старт на Олимпиаде в Пекине.

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший 15-е место.

Олимпийские игры стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля.

Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Дмитрий Губерниев
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