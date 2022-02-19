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Сегодня, 08:34

Белоруска Алимбекова — о выступлении на ОИ-2022: «История о том, как за два года подняться с колен»

Белоруска Алимбекова прокомментировала выступление на Олимпиаде-2022
Сергей Разин
корреспондент

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова подвела итоги выступления на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Это уже история. История о том, как за два года подняться с колен (куда сама себя опустила), провести хорошую подготовку и приехать на Олимпийские игры претендентом на награды. Два крутых года, с сильной командой и сильной поддержкой болельщиков! Как итог: этого оказалось недостаточно, но теперь у меня есть четыре года. Сегодня особенно ценно то, что произошло в 2018», — написала Алимбекова в Instagram.

На Играх в Пекине лучшим результатом Алимбековой стало пятое место в индивидуальной гонке. В смешанной эстафете 26-летняя спортсменка стала шестой.

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