Анфиса Резцова подвела итоги выступления дочери Кристины на Олимпиаде в Пекине

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова оценила выступление дочери Кристины на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

«У дочки все впереди. Кристине много чего не удалось на этой Олимпиаде, но бог еще воздаст. Не знаю, что конкретно не получилось. Правда, я не могу до нее дозвониться. Видимо, ушла в себя.

Биатлон в целом недобрал медалей. Мужская эстафета должна была брать золото. Не повезло», — сказала Резцова «Чемпионату».

Кристина Резцова помогла сборной России завоевать серебро в женской эстафете и бронзу в смешанной. Лучший личный результат биатлонистка показала в масс-старте, где заняла пятое место. В спринте она была шестой, в индивидуальной гонке — девятой, в пасьюте — 26-й.