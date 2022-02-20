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Сегодня, 17:18

Анфиса Резцова подвела итоги выступления дочери Кристины на Олимпиаде в Пекине

Иван Шитик
Корреспондент

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова оценила выступление дочери Кристины на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

«У дочки все впереди. Кристине много чего не удалось на этой Олимпиаде, но бог еще воздаст. Не знаю, что конкретно не получилось. Правда, я не могу до нее дозвониться. Видимо, ушла в себя.

Биатлон в целом недобрал медалей. Мужская эстафета должна была брать золото. Не повезло», — сказала Резцова «Чемпионату».

Кристина Резцова помогла сборной России завоевать серебро в женской эстафете и бронзу в смешанной. Лучший личный результат биатлонистка показала в масс-старте, где заняла пятое место. В спринте она была шестой, в индивидуальной гонке — девятой, в пасьюте — 26-й.

Источник: https://www.championat.com/olympicwinter/news-4618007-anfisa-rezcova-podvela-itogi-vystupleniya-docheri-kristiny-na-olimpiade-v-pekine.html
Олимпиада
Анфиса Резцова
Кристина Резцова
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