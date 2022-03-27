Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон

Сегодня, 14:50

Серохвостов: «После Олимпиады попросил у Губерниева себя прорекламировать. Потом пожалел об этом»

Биатлонист Серохвостов рассказал о росте подписчиков в соцсетях после Олимпиады в Пекине
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал, сколько подписчиков добавилось в социальных сетях после зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Я начинал сезон на тысяче подписчиков, а сейчас около 37,5 тысячи, — приводит слова Серохвостова «Чемпионат». — Очень много подписчиков добавлялось. В аэропорту после Олимпиады попросил у Губерниева себя прорекламировать. Потом пожалел об этом».

По словам биатлониста, на него подписалось много людей, которые начали писать ему «всякий бред«.

«Я понял, что его фан-база и моя фан-база разные. Эти подписчики быстро начали от меня отписываться, и я был даже рад», — сказал он.

Напомним, что на Олимпийских играх в Пекине 22-летний россиянин занял 20 место в спринте и 39 место в гонке преследования.

Источник: https://www.championat.com/biathlon/news-4647927-serohvostov-posle-oi-poprosil-u-gubernieva-sebya-proreklamirovat-potom-pozhalel-ob-etom.html
Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Дмитрий Губерниев
1
0
Читайте также
Чистка печени: когда необходима и как сделать в домашних условиях?
Слезы по Камиле. Какой стала Валиева через месяц после кошмара Олимпиады-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Резцова: «Серохвостов и Халили два пакета презервативов на Олимпиаде забрали»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости