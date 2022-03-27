Серохвостов: «После Олимпиады попросил у Губерниева себя прорекламировать. Потом пожалел об этом»

Биатлонист Серохвостов рассказал о росте подписчиков в соцсетях после Олимпиады в Пекине

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал, сколько подписчиков добавилось в социальных сетях после зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Я начинал сезон на тысяче подписчиков, а сейчас около 37,5 тысячи, — приводит слова Серохвостова «Чемпионат». — Очень много подписчиков добавлялось. В аэропорту после Олимпиады попросил у Губерниева себя прорекламировать. Потом пожалел об этом».

По словам биатлониста, на него подписалось много людей, которые начали писать ему «всякий бред«.

«Я понял, что его фан-база и моя фан-база разные. Эти подписчики быстро начали от меня отписываться, и я был даже рад», — сказал он.

Напомним, что на Олимпийских играх в Пекине 22-летний россиянин занял 20 место в спринте и 39 место в гонке преследования.