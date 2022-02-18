Олимпиада-2022, биатлон: итоговый медальный зачет и все награды России в Пекине

Биатлонисты сборной России завоевали 4 медали на Олимпиаде-2022 в Пекине

В пятницу, 18 февраля, завершились биатлонные соревнования на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

По итогам выступлений сборная России завоевала всего четыре медали из 33 разыгранных в биатлонных соревнованиях. У россиян — 1 серебро и 3 бронзовые медали.

У нашей команды всего одна медаль в индивидуальных гонках: бронза Эдуарда Латыпова в гонке преследования. Серебро завоевала женская сборная в эстафете.

По количеству наград лидирует сборная Норвегии — 14 медалей, она же завоевала наибольшее количество золотых наград на Играх-2022 — 6 штук.

В плане личных наград по две золотые медали у мужчин выиграли француз Канте Фийон-Майе и норвежец Йоханнес Бе, у женщин два золота смогла завоевать только норвежка Марта Ольсбу Ройселанн.

Медальный зачет биатлонных соревнований Олимпийских игр-2022

Медальная таблица спорта 11 Золото 11 Серебро 11 Бронза 33 Всего 1 Норвегия 6 2 6 14 2 Франция 3 4 - 7 3 Швеция 1 3 - 4 4 Германия 1 - 1 2 5 Россия - 1 3 4 6 Белоруссия - 1 - 1 7 Италия - - 1 1