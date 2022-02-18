Олимпиада-2022, биатлон: итоговый медальный зачет и все награды России в Пекине
Биатлонисты сборной России завоевали 4 медали на Олимпиаде-2022 в Пекине
В пятницу, 18 февраля, завершились биатлонные соревнования на Олимпийских играх-2022 в Пекине.
По итогам выступлений сборная России завоевала всего четыре медали из 33 разыгранных в биатлонных соревнованиях. У россиян — 1 серебро и 3 бронзовые медали.
У нашей команды всего одна медаль в индивидуальных гонках: бронза Эдуарда Латыпова в гонке преследования. Серебро завоевала женская сборная в эстафете.
По количеству наград лидирует сборная Норвегии — 14 медалей, она же завоевала наибольшее количество золотых наград на Играх-2022 — 6 штук.
В плане личных наград по две золотые медали у мужчин выиграли француз Канте Фийон-Майе и норвежец Йоханнес Бе, у женщин два золота смогла завоевать только норвежка Марта Ольсбу Ройселанн.
Медальный зачет биатлонных соревнований Олимпийских игр-2022
|Медальная таблица спорта
|
11
Золото
|
11
Серебро
|
11
Бронза
|
33
Всего
|1
|Норвегия
|6
|2
|6
|14
|2
|Франция
|3
|4
|-
|7
|3
|Швеция
|1
|3
|-
|4
|4
|Германия
|1
|-
|1
|2
|5
|Россия
|-
|1
|3
|4
|6
|Белоруссия
|-
|1
|-
|1
|7
|Италия
|-
|-
|1
|1
Общий медальный зачет Олимпиады в Пекине можно посмотреть по этой ссылке
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