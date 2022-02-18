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Йоханнес Бе стал пятикратным олимпийским чемпионом и сравнялся с Мартеном Фуркадом

Иван Торопцев
Корреспондент
Йоханнес Бе.
Фото Instagram

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл масс-старт на Олимпиаде в Пекине.

Эта победа принесла 28-летнему норвежцу пятую золотую медаль Игр в карьере. До этого он выигрывал индивидуальную гонку на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, на соревнованиях в Пекине биатлонист завоевал золото в смешанной эстафете, спринте и мужской эстафете.

Бе повторил достижение француза Мартена Фуркада по числу золотых медалей на Олимпиадах. Фуркад выиграл две золотых награды на Олимпиаде-2014 в Сочи (гонка преследования и индивидуальная гонка), а также выиграл три гонки на Играх-2018 в Пхенчхане (гонка преследования, масс-старт, смешанная эстафета).

Рекорд по числу золотых медалей на Олимпийских играх в биатлоне у мужчин принадлежит Оле Эйнару Бьорндалену (8).

Олимпиада 2022: Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Олимпиада 2022: старт пар в фигурке, полуфиналы в хоккее и последние гонки в биатлоне. Онлайн-трансляция 18 февраля

Биатлон
Олимпиада
Йоханнес Бе
Мартен Фуркад
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