Йоханнес Бе стал пятикратным олимпийским чемпионом и сравнялся с Мартеном Фуркадом

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл масс-старт на Олимпиаде в Пекине.

Эта победа принесла 28-летнему норвежцу пятую золотую медаль Игр в карьере. До этого он выигрывал индивидуальную гонку на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, на соревнованиях в Пекине биатлонист завоевал золото в смешанной эстафете, спринте и мужской эстафете.

Бе повторил достижение француза Мартена Фуркада по числу золотых медалей на Олимпиадах. Фуркад выиграл две золотых награды на Олимпиаде-2014 в Сочи (гонка преследования и индивидуальная гонка), а также выиграл три гонки на Играх-2018 в Пхенчхане (гонка преследования, масс-старт, смешанная эстафета).

Рекорд по числу золотых медалей на Олимпийских играх в биатлоне у мужчин принадлежит Оле Эйнару Бьорндалену (8).