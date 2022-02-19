Биатлонистка Билосюк будет знаменосцем сборной Украины на церемонии закрытия Олимпийских игры в Пекине

Биатлонистка Елена Билосюк будет знаменосцем сборной Украины на церемонии закрытия Олимпийских игр-2022, информирует пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Билосюк пропустила большую часть Игр из-за перенесенного коронавируса. Она приняла участие в женской эстафете, в которой украинская команда заняла седьмое место.

Церемония закрытия Олимпийских игр в Пекине пройдет 20 февраля и начнется в 15.00 (мск).