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Сегодня, 13:17

Тереза Йохауг рассказала о случае, произошедшем между ней и финкой Матинтало на Олимпиаде

Норвежка Йохауг рассказала об инциденте, произошедшем между ней и финкой Матинтало на Олимпиаде
Виктория Кравченко

Норвежская лыжница Тереза Йохауг высказалась об инциденте, произошедшем между ней и финкой Йоханной Матинтало во время эстафеты на Олимпийских играх в Пекине.

«Матинтало наезжала на мои лыжи, не один раз, несколько. У нас не было причин вставать друг другу на лыжи. Судя по всему есть люди, которые хотят меня уничтожить. Думаю, мне все-таки удалось выжать максимум на своем этапе», — цитирует Йохауг Expressen.

Сборная Норвегии заняла в женской эстафете 5-е место, финки — 4-е. Золотые медали завоевали россиянки.

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