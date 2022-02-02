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Сегодня, 17:00

Расписание соревнований по биатлону на Олимпиаде-2022 в Пекине: мужчины

Логинов, Латыпов, Серохвостов, Халили и Цветков представят мужскую сборную России по биатлону на Олимпиаде-2022
Александр Логинов.
Фото Getty Images

С 5 по 18 февраля в Пекине (Китай) пройдут соревнования среди мужчин в биатлоне на зимней Олимпиаде-2022.

Всего будет разыграно шесть комплектов медалей.

Состав мужской сборной России: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Максим Цветков. Запасные: Антон Бабиков, Александр Поварницын.

Расписание и календарь соревнований по биатлону среди мужчин на Олимпийских играх-2022 (время начала — московское):

5 февраля, суббота

12.00. Смешанная эстафета

8 февраля, вторник

11.30. Индивидуальная гонка, мужчины

12 февраля, суббота

12.00. Спринт, мужчины

13 февраля, воскресенье

13.45. Гонка преследования, мужчины

15 февраля, вторник

12.00. Эстафета, мужчины

18 февраля, пятница

12.00. Мужчины, масс-старт

Видеотрансляции соревнований в прямом эфире покажут Первый канал и «Россия-1». Онлайн-трансляции биатлонных гонок Игр в Пекине также будут доступны на сайте «СЭ».

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Сборная России по биатлону
Александр Логинов (биатлон)
Александр Поварницын
Антон Бабиков
Карим Халили
Максим Цветков
Эдуард Латыпов
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