Расписание соревнований по биатлону на Олимпиаде-2022 в Пекине: мужчины
С 5 по 18 февраля в Пекине (Китай) пройдут соревнования среди мужчин в биатлоне на зимней Олимпиаде-2022.
Всего будет разыграно шесть комплектов медалей.
Состав мужской сборной России: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Максим Цветков. Запасные: Антон Бабиков, Александр Поварницын.
Расписание и календарь соревнований по биатлону среди мужчин на Олимпийских играх-2022 (время начала — московское):
5 февраля, суббота
12.00. Смешанная эстафета
8 февраля, вторник
11.30. Индивидуальная гонка, мужчины
12 февраля, суббота
12.00. Спринт, мужчины
13 февраля, воскресенье
13.45. Гонка преследования, мужчины
15 февраля, вторник
12.00. Эстафета, мужчины
18 февраля, пятница
12.00. Мужчины, масс-старт
Видеотрансляции соревнований в прямом эфире покажут Первый канал и «Россия-1». Онлайн-трансляции биатлонных гонок Игр в Пекине также будут доступны на сайте «СЭ».
Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.