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Сегодня, 14:22

Стал известен состав мужской сборной России на заключительные этапы Кубка мира по биатлону

Тренер мужской сборной России по биатлону Каминский назвал состав команды на заключительные этапы Кубка мира
Иван Торопцев
Корреспондент

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский сообщил состав команды на заключительные этапы Кубка мира.

«Состав на Кубок мира по биатлону: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Максим Цветков, Даниил Серохвостов, Антон Бабиков», — приводит ТАСС слова Каминского.

Восьмой этап Кубка мира пройдет с 3 по 6 марта в Контиолахти (Финляндия), девятый — с 10 по 13 марта в Отепя (Эстония), а десятый, который станет последним в сезоне — с 17 по 20 марта в Холменколене (Норвегия).

На Олимпиаде в Пекине мужская сборная России по биатлону завоевала три бронзовых медали.

Источник: https://tass.ru/sport/13754467
Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
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