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Сегодня, 15:12

Пихлер назвал неплохим выступление сборной России по биатлону на Олимпиаде

Данил Алешин
Корреспондент

Бывший тренер женской сборной России по биатлону прокомментировал «СЭ» итоги сборной России на Олимпиаде в Пекине

«Я думаю, что это получилась для них неплохая Олимпиада», — сказал Пихлер «СЭ».

На Олимпийских играх в Пекине сборная России завоевала 1 серебро и 3 бронзовые медали.

Серебро завоевала женская сборная в эстафете. Эдуард Латыпов занял третье место в гонке преследования. Еще две бронзы россияне завоевали в смешанной и мужской эстафетах.

Олимпиада
Сборная России по биатлону
Вольфганг Пихлер
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