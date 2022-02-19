Пихлер назвал неплохим выступление сборной России по биатлону на Олимпиаде

Бывший тренер женской сборной России по биатлону прокомментировал «СЭ» итоги сборной России на Олимпиаде в Пекине

«Я думаю, что это получилась для них неплохая Олимпиада», — сказал Пихлер «СЭ».

На Олимпийских играх в Пекине сборная России завоевала 1 серебро и 3 бронзовые медали.

Серебро завоевала женская сборная в эстафете. Эдуард Латыпов занял третье место в гонке преследования. Еще две бронзы россияне завоевали в смешанной и мужской эстафетах.