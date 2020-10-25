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«Сомнений в победе Хабиба не было». Кокорин — о бое Нурмагомедова против Гэтжи

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Хабиб Нурмагомедов после победы над Джастином Гэтжи. Фото UFC
Хабиб Нурмагомедов после победы над Джастином Гэтжи. Фото UFC

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал о победе красно-белых в матче против «Краснодара» (3:1) и успеха российского бойца Хабиба Нурмагомедова в бою против Джастина Гэтжи на турнире UFC.

— В раздевалке смотрели бой Хабиба?

— Да. Интересный был бой. Гэтжи бил Хабибу по ноге, Хабиб даже начал хромать. Все ждали, когда же начнется борьба.

— Были вообще сомнения в победе Хабиба?

— Сомнений особенно не было, но соперник у Хабиба реально хороший. В какой-то момент Хабиб понял, что пора его задушить и сделал это. Мне бой понравился. Про победу «Спартака» — рады, что победили, но я расстроился, что не смог принять решение в том моменте, который у меня был. Посмотрел на вратаря, он вышел недалеко, у меня было 3-4 варианта — и в итоге решение не принял. Чуть-чуть из-за этого расстроился.

— Показалось, что игра в Краснодаре стала одной из самых интересных за эту осень.

— Да, игра получилась хорошая. «Спартак» сейчас старается играть в атаку, Виктор Мозес приехал, чтобы нам помогать.

— Мозес молчаливо прошел мимо прессы, хотя забил. Не кажется, что он какой-то странный?

— Я с ним хорошо общаюсь, стараюсь помогать в чем-то. Да, он слегка своеобразный, но, думаю, пока он присматривается.

— Поражение «Зенита» сидело у вас в голове перед игрой?

— Не то чтобы сидело. Конкурент проиграл, значит нам надо было побежать вот и все. (Максим Алланазаров)

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 12-й тур. «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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