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«Он феноменальный грэпплер». Макгрегор дал оценку бойцовским навыкам Хабиба

01:25
Хабиб Нурмагомедов. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хабиб Нурмагомедов. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор назвал Хабиба Нурмагомедова феноменальным грэпплером, отвечая на вопросы подписчиков в Twitter.

«Что ты искренне думаешь о Хабибе, как о бойце?» — спросил подписчик.

«Феноменальный боец в грэпплинге. Сейчас он лучший в этом в нашем спорте. Но у меня есть ответ на это, и они это знают», — ответил ирландец.

6 октября 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде, защитив титул чемпиона UFC в легком весе. 24 октября этого года после победы над Джастином Гэтжи 32-летний Хабиб объявил о завершении бойцовской карьеры. Он остановился на рекорде 29 побед, 0 поражений.

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